В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин

Уряд Японії схвалив використання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS) для створення людських ембріонів. Про це пише Japan Today. Ці клітини отримують шляхом генетичного перепрограмування клітин шкіри, після чого їх застосовують для формування сперматозоїдів і яйцеклітин, які можуть бути об'єднані в ембріон.

Раніше дослідники обмежувалися створенням попередників статевих клітин, оскільки не існувало чітких урядових регламентів щодо наступних етапів. Нове рішення дозволяє перейти до повноцінного створення ембріонів, що відкриває перспективи для вивчення причин безпліддя та спадкових захворювань.

Урядова біоетична комісія Японії встановила суворі обмеження: ембріони, створені з iPS-клітин, можуть культивуватися не більше 14 днів. Після цього їх необхідно знищити. Також заборонено імплантацію таких ембріонів у матку людини або тварини.

Цей підхід дозволяє уникнути етичних суперечок, пов'язаних із використанням ембріональних стовбурових клітин, які зазвичай отримують із нежиттєздатних ембріонів після невдалого ЕКЗ.

У науковому середовищі вже є приклади успішного створення здорових мишей із стовбурових клітин. Водночас критики побоюються, що подальші дослідження можуть призвести до автоматизації процесу людського розмноження, зокрема через використання штучних ембріонів і машин для підтримки передчасно народжених дітей.

