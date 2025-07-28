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АНАЛІТИКА

Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм

 

Amazon закриває свій дослідницький центр з розробки штучного інтелекту в Шанхаї.

Про це пише Financial Times.

Шанхайський центр штучного інтелекту Amazon було створено у 2018 році підрозділом Amazon Web Services (AWS), що спеціалізується на хмарних технологіях. Його команда займалася передовими дослідженнями в галузі нейронних мереж і обробки графових даних.

Співробітник лабораторії Ван Міньцзе написав у соцмережі WeChat, що команда припиняє роботу через "стратегічні зміни на тлі напружених відносин між США і Китаєм". За його словами, за шість років роботи команда опублікувала понад 100 наукових праць і розробила платформи з відкритим кодом, які принесли компанії близько одного мільярда доларів доходу.

Точна кількість співробітників лабораторії не розкривається. Відомо лише, що на піку розвитку підрозділ AWS у Китаї міг нараховувати понад 1 000 працівників. У 2022 році Amazon повідомляла про понад 10 000 співробітників у країні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Amazon
 

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