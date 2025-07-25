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АНАЛІТИКА

Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу

 

Президент США Дональд Трамп, який перед виборами обіцяв "врятувати" TikTok, тепер попереджає про можливе блокування сервісу. Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив CNBC, що TikTok припинить роботу в країні, якщо власник платформи, китайська компанія ByteDance, не продасть її американським інвесторам разом із контролем над алгоритмом рекомендацій.

За словами Латніка, запропонована угода передбачає, що "Китай може залишити собі невелику частку, або ByteDance зможе зберегти частку, але контроль та технології будуть у руках американців". Однак ByteDance неодноразово підкреслювала, що передача алгоритму - це передача ключової інтелектуальної власності, тому компанія готова запропонувати інші варіанти розв'язання питань безпеки без продажу сервісу.

Ситуацію ускладнюють торгівельні переговори між США та Китаєм. Аналітики вважають, що Пекін використовує TikTok як інструмент тиску у тарифних перемовинах із Вашингтоном. Наразі між країнами діє 90-денне перемир'я, яке завершується у серпні - приблизно за місяць до дедлайну, встановленого Трампом для продажу TikTok у середині вересня.

Для користувачів TikTok та авторів контенту в США ситуація залишається невизначеною.

"Якщо угоду затвердить Китай, вона відбудеться. Якщо ні, TikTok піде у темряву - рішення будуть прийняті найближчим часом", - підсумував Латнік.

Трамп вже визнавав, що "не впевнений" у погодженні угоди з боку Китаю, хоча вважає її вигідною. Заяви Латніка можуть свідчити про ризик провалу переговорів, що потенційно ускладнить торгівельні відносини між країнами.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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