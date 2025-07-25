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Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд

12:26 25.07.2025 |

Фінанси, Новини IT

 

Понад $3,1 млрд криптовалют було втрачено у 2025 році. Експлойти контролю доступу стали основним каналом для крадіжок (59% від загальної суми втрат). Також хакери використовували фішинг (19,2%) та помилки в смартконтрактах (8,*%), раг пули (9,7%) та різного роду шахрайства. Тобто, лише за половину поточного року сума вже перевищила $2,85 млрд за весь 2024 рік. Злам криптобіржі Bybit на $1,5 млрд у лютому був винятковим випадком.

Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд

 

Одним з останніх гучних випадків використання вразливостей смартконтрактів став інцидент з біржею GMX v1. Мішенню стала застаріла код-база. Хакерам вдалось вкрасти $40 млн.

На недоліки операційної безпеки припала більшість з $1,83 млрд втрат на платформах як децентралізованих фінансів (DeFi), так і централізованих фінансів (CeFi).

Винятковим став злам Cetus Protocol, коли хакерам вдалось вкрасти $223 млн за 15 хвилин.

Загалом, за першу половину 2025 року сталися:

* найбільша хакерська атака в історії (ByBit, $1,465 млрд)

* найбільша хакерська атака через уразливість смартконтракту (Cetus, $223 млн)

* найбільша крадіжка у людини (США, $330,7 млн)

* найбільше шахрайство (токени $LIBRA, $300 млн)

* перший великий злам через вразливість в Uniswap V4 hook (Cork, $12 млн)

* злам після найдовшого періоду з моменту розгортання, що тривав понад 2 роки (1inch's Settlement, $5 млн)

Штучний інтелект (ШІ) та великі мовні моделі (LLM) давно і глибоко інтегровані в екосистеми як Web2, так і Web3. Це спричинило й сплеск атак, пов'язаних з цими технологіями. Кількість експлойтів, пов'язаних зі ШІ, зросли на 1025% у порівнянні з 2023 роком. До того ж 98,9% атак пов'язані з небезпечними API.

Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд

 

Головна проблема це те, що традиційні фреймворки кібербезпеки (ISO/IEC 27001 та NIST Cybersecurity Framework) поки що не готові вирішувати ризики, унікальні для ШІ, такі як галюцинації, prompt injections та data poisoning.

Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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