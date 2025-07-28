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Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість

12:40 28.07.2025 |

Транспорт

Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість

 

Найбажаніша технологія в акумуляторах для електромобілів - твердотілі батареї - може з'явитися швидше, ніж очікували. Mercedes-Benz вже вивела на дороги прототипи електромобілів з такими батареями, які здатні подолати понад 1000 км на одному заряді.

Ще на початку року компанія досягла значної віхи: розпочала дорожні випробування першого авто з літієво-металевою твердотілою батареєю. Тестові заїзди проходять у Великій Британії з лютого. Для випробувань використали спеціально модифіковану версію електроседана EQS із новими батареями та іншими вдосконаленнями. Сам акумулятор створили у співпраці з підрозділом Mercedes AMG High-Performance Powertrains - тим самим, що постачає силові агрегати для болідів Формули-1.

Щоб довести технологію до серійного виробництва, Mercedes співпрацює з американською компанією Factorial Energy. У вересні минулого року партнери представили повністю твердотілу батарею під назвою Solstice. Вона обіцяє збільшити запас ходу на 25% порівняно з нинішніми літій-іонними акумуляторами.

Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість

 

Як заявив директор із розробок Mercedes Маркус Шефер, перші серійні електромобілі з твердотілими батареями можуть з'явитися до 2030 року. Виступаючи в Копенгагені, він наголосив, що «ми очікуємо вивести цю технологію в серійне виробництво до кінця десятиліття».

Крім збільшення запасу ходу, Mercedes вважає, що нові батареї дозволять суттєво знизити собівартість електромобілів. У Mercedes і Factorial вирішили використати твердий електроліт на основі сульфідів, який має бути безпечнішим і ефективнішим.

Компанія заявляє, що нові батареї здатні додати до 25% ходу. Наприклад, для моделі Mercedes EQS 450+, яка офіційно має запас ходу до 822 км (за циклом WTLP), це означає можливість проїхати понад 1000 км без підзарядки.

Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість

 

Factorial паралельно співпрацює з іншими великими автовиробниками, зокрема Hyundai та Stellantis, аби впровадити твердотілі батареї в серійні моделі до 2030 року. Свої розробки в цьому напрямку активно просувають також Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan і Honda. А лідери ринку, як-от BYD і CATL, уже демонструють технології, наближені до серійного впровадження, включаючи твердотілі та напівтвердотілі акумулятори.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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