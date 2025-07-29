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Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
23:08 28.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку й колишню народну депутатку Світлану Заліщук посолкою України у Швеції.
Про це йдеться в указі глави держави №556/2025.
У минулому Заліщук працювала журналісткою та займалася громадською діяльністю й політикою. Була народною депутаткою VIII скликання (27 листопада 2014 - 29 серпня 2019) та радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.
До цього п'ять років посаду посла України у Швеції обіймав Андрій Плахотнюк, але у липні Зеленський доручив йому очолити дипломатичне представництво в Канаді.
Більше про Заліщук
Світлана Заліщук народилася 1982 року в Жашкові на Черкащині. Закінчила факультет журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Із 2001 року працювала в журналістиці, зокрема була кореспонденткою-міжнародницею на «5 каналі». У 2005 році стала спершу прессекретаркою віцепрем'єра, а потім - керівницею інформаційного департаменту адміністрації президента.
Співзасновниця рухів «ЧЕСНО», «Реанімаційний пакет реформ» і журналістської кампанії «Стоп цензурі!».
У 2014 році була обрана до Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка». Керувала Підкомітетом з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. У 2015 році стала однією з перших депутаток в Україні, яка публічно підтримала ЛГБТ‑прайд.
Згодом разом із Мустафою Найємом і Сергієм Лещенком приєдналася до партії «Демократичний альянс».
У 2019 році Заліщук удруге балотувалася до Верховної Ради як самовисуванка від виборчого округу №199 (Жашків), проте не пройшла.
Того самого року її призначили радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики. Вона відповідала за координацію міжнародних візитів та співпрацю з МЗС.
У травні 2021 року стала радницею голови правління НАК «Нафтогаз України» з міжнародних питань.
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