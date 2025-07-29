Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції

Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку й колишню народну депутатку Світлану Заліщук посолкою України у Швеції.

Про це йдеться в указі глави держави №556/2025.

У минулому Заліщук працювала журналісткою та займалася громадською діяльністю й політикою. Була народною депутаткою VIII скликання (27 листопада 2014 - 29 серпня 2019) та радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

До цього п'ять років посаду посла України у Швеції обіймав Андрій Плахотнюк, але у липні Зеленський доручив йому очолити дипломатичне представництво в Канаді.

Більше про Заліщук

Світлана Заліщук народилася 1982 року в Жашкові на Черкащині. Закінчила факультет журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Із 2001 року працювала в журналістиці, зокрема була кореспонденткою-міжнародницею на «5 каналі». У 2005 році стала спершу прессекретаркою віцепрем'єра, а потім - керівницею інформаційного департаменту адміністрації президента.

Співзасновниця рухів «ЧЕСНО», «Реанімаційний пакет реформ» і журналістської кампанії «Стоп цензурі!».

У 2014 році була обрана до Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка». Керувала Підкомітетом з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. У 2015 році стала однією з перших депутаток в Україні, яка публічно підтримала ЛГБТ‑прайд.

Згодом разом із Мустафою Найємом і Сергієм Лещенком приєдналася до партії «Демократичний альянс».

У 2019 році Заліщук удруге балотувалася до Верховної Ради як самовисуванка від виборчого округу №199 (Жашків), проте не пройшла.

Того самого року її призначили радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики. Вона відповідала за координацію міжнародних візитів та співпрацю з МЗС.

У травні 2021 року стала радницею голови правління НАК «Нафтогаз України» з міжнародних питань.