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АНАЛІТИКА

FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів

09:21 28.07.2025 |

Політика

 

Американсько-німецька компанія Auterion надішле Україні 33 тисячі своїх «ударних комплектів» для безпілотників зі штучним інтелектом, щоб допомогти протидіяти масованим атакам російських дронів.

Про це пише Financial Times.

Лоренц Маєр, головний виконавчий директор Auterion, заявив, що компанія поставить Україні 33 тисячі своїх ударних систем зі штучним інтелектом до кінця року. Це передбачено новим контрактом із Пентагоном.

Програмне забезпечення компанії вже використовується в українських безпілотниках, але нове зобов'язання, як розповів Маєр, «удесятеро масштабніше».

«Отже, ми відправили тисячі, а тепер відправляємо десятки тисяч [обладнання для дронів - ред.]», - сказав він, додавши, що масштаби були «безпрецедентними».

Маєр додав, що компанія «не намагається конкурувати з тим, що вже є в Україні».

«У них фантастична індустрія безпілотників. Ми хочемо зробити свій внесок у те, чого в них ще немає і що більше орієнтоване на програмну війну», - зазначив представник компанії.

Strike kits від компанії Auterion - мініатюрні комп'ютери, відомі як Skynode, що працюють на програмному забезпеченні компанії та оснащені камерою й радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на «озброєні системи на базі штучного інтелекту», які неможливо глушити та які можуть відстежувати рухому ціль на відстані до 1 км.

Це зобов'язання з'явилося після того, як компанія Auterion отримала від Пентагону контракт на постачання систем вартістю близько 50 мільйонів доларів. За словами Маєра, контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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