Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп утрачає терпець щодо Росії та вважає, що Володимир Путін навмисно затягує переговори про мир в Україні, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю американському телеканалу Fox News у суботу, 26 липня.

"Думаю, він дедалі більше дратується, що, незважаючи на дуже добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні дзвінки, це ніколи ні до чого не приводить. Тому настав час діяти, і, думаю, президент дав цілком ясно зрозуміти: йому уривається терпець. Він втрачає бажання далі чекати, поки російська сторона почне хоч якось діяти, щоб покласти край цій війні", - зазначив держсекретар США.

Рубіо: Трамп не потрапить у пастку

За його словами, Трамп вважає, що Путін вів з ним перемовини лише задля затягування часу: "Більша частина цієї взаємодії насправді була спрямована на те, щоб виграти час і використовувати тактику затягування часу". Президент США "не має наміру потрапляти в цю пастку", наголосив Рубіо.

"Насамперед усі мають бути дуже щасливі, що президент США Дональд Трамп зосереджений на мирі. Немає нічого, чого він хотів би так, як бути частиною мирних угод, зупиняти війни, запобігати війнам. Це не його війна, він не розпочинав цю війну, він успадкував її. І він зробив усе можливе, щоб покласти їй край", - додав Рубіо.

Трамп дав Путіну 50 днів на угоду щодо України

14 липня на переговорах з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі Трамп заявив, що влада США запровадить вторинне мито у 100 відсотків проти торгових партнерів РФ, якщо протягом найближчих 50 днів (до 2 вересня) не буде досягнута угода про мир в Україні.

Тоді президент США сказав, що в переговорах про мир в Україні, зокрема безпосередньо між ним і Путіним, панують "постійні розмови". "А потім ракети летять на Київ та вбивають людей", - продовжив Трамп.

"Це має припинитися", - сказав президент США. Він додав, що "розчарований у Путіні" і сподівався укласти з ним мирну угоду ще кілька місяців тому.