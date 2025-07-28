Фінансові новини
- |
- 28.07.25
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
15:51 28.07.2025 |
В Індії заарештували чоловіка, який в орендованому маєтку влаштував посольство фіктивних країн, від імені яких він пропонував людям роботу. Для переконливості чоловік підробляв печатки, номери для автівок і фото з іноземними лідерами.
Про це пишуть Associated Press і Deutsche Welle.
За даними поліції, 47-річний Харшвардхан Джайн облаштував фейкове посольство в розкішному маєтку поблизу Нью-Делі, перед яким стояли авто з підробленими дипломатичними номерами.
Усередині маєтку знайшли його відредаговані фото зі світовими лідерами, фальшиві паспорти та печатки Міністерства закордонних справ Індії та країн, яких не існує.
Представляючись послом або радником країн на кшталт Себорги чи Вестарктики, індієць запевняв людей, що завдяки своїм дипломатичним зв'язкам може допомогти з працевлаштуванням або контрактами в «дружніх країнах». В обмін на це він просив гроші.
Насправді країни, послом яких називався Джайн, є невизнаними формальними чи віртуальними утвореннями.
Під час обшуку поліціянти вилучили в чоловіка готівку на суму майже 4,5 мільйона індійських рупій (приблизно 52 095 доларів) та іноземну валюту. Йому висунули звинувачення в підробці, шахрайстві та зберіганні фальшивих документів.
Крім того, його підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
|Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна
|ЄС та США нарешті уклали торговельну угоду: фон дер Ляєн розповіла деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
Бізнес
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
|Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
|У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій
|Сема Альтмана непокоїть вразливість фінансових систем перед ШІ
|У Британії виробництво автомобілів упало до найнижчого рівня за останні 72 роки