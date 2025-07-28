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АНАЛІТИКА

В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші

15:51 28.07.2025 |

Бізнес

В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші

 

В Індії заарештували чоловіка, який в орендованому маєтку влаштував посольство фіктивних країн, від імені яких він пропонував людям роботу. Для переконливості чоловік підробляв печатки, номери для автівок і фото з іноземними лідерами.

Про це пишуть Associated Press і Deutsche Welle.

За даними поліції, 47-річний Харшвардхан Джайн облаштував фейкове посольство в розкішному маєтку поблизу Нью-Делі, перед яким стояли авто з підробленими дипломатичними номерами.

Усередині маєтку знайшли його відредаговані фото зі світовими лідерами, фальшиві паспорти та печатки Міністерства закордонних справ Індії та країн, яких не існує.

Представляючись послом або радником країн на кшталт Себорги чи Вестарктики, індієць запевняв людей, що завдяки своїм дипломатичним зв'язкам може допомогти з працевлаштуванням або контрактами в «дружніх країнах». В обмін на це він просив гроші.

Насправді країни, послом яких називався Джайн, є невизнаними формальними чи віртуальними утвореннями.

Під час обшуку поліціянти вилучили в чоловіка готівку на суму майже 4,5 мільйона індійських рупій (приблизно 52 095 доларів) та іноземну валюту. Йому висунули звинувачення в підробці, шахрайстві та зберіганні фальшивих документів.

Крім того, його підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Індія
 

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