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Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
16:54 28.07.2025 |
Китайському онлайн-магазину Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це Європейська комісія повідомила у понеділок, 28 липня.
Згідно з попередніми висновками комісії, Temu не вживає достатніх заходів для запобігання продажу нелегальних товарів на своїй платформі.
"Дані свідчать, що існує високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з нелегальними товарами на платформі", - йдеться у заяві ЄК про Temu.
Як наголосив європейський регулятор, аналіз, проведений у межах "таємної купівлі", показав, що споживачі, які використовують Temu, "з високою ймовірністю можуть знайти товари, що не відповідають нормам, серед пропозицій, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка".
Комісія заявила, що продовжить розслідування щодо інших можливих порушень, виявлених у жовтні 2024 року.
Якщо попередні висновки підтвердяться, комісія ухвалить рішення про недотримання вимог, яке встановлює, що Temu порушує статтю 34 Закону про захист даних (DSA). Таке рішення може спричинити штраф у розмірі до 6% від загального річного світового обороту постачальника та припис вжити заходів для усунення порушення.
Заява комісії є серйозною регуляторною проблемою для китайської платформи електронної комерції на одному з її ключових міжнародних ринків.
Станом на початок 2025 року в Тему було 292 млн активних користувачів за місяць у всьому світі, 92 млн із них - у Євросоюзі. Валова вартість товарів компанії Temu в 2024 році досягла $ 70,8 млрд.
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