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АНАЛІТИКА

Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа

 

Volkswagen за перше півріччя зазнав втрат у півтора мільярда доларів через мита адміністрації Дональда Трампа та скоротив прогноз фінансових показників.

Про це пише The Wall Street Journal.

Компанія повідомила, що витрати у розмірі близько півтора мільярда доларів, пов'язані з митами США, а також сімсот мільйонів євро на реструктуризацію підрозділів Audi, легкових автомобілів Volkswagen та софтверного бізнесу Cariad, знизили операційний прибуток у першому півріччі. Додатковим тиском стали витрати на регулювання викидів.

Через ці фактори Volkswagen тепер очікує зростання продажів на рівні минулого року, з операційною рентабельністю від чотирьох до п'яти відсотків. Раніше компанія прогнозувала зростання продажів до п'яти відсотків та рентабельність від п'яти з половиною до шести з половиною відсотків.

Операційний прибуток за другий квартал знизився до 3,83 мільярда євро з п'яти цілих сорока трьох сотих мільярда євро рік тому. Виторг упав на 3% до 80,81 мільярда євро.

Фінансовий директор Арно Антлітц заявив, що компанія зіткнулася з "різким зниженням операційного прибутку через мита, реструктуризацію та продажі електромобілів із нижчою маржею", але наголосив на важливості підтримки ліквідності.

Volkswagen також очікує подальших ризиків у другій половині року через політичну невизначеність, торговельні обмеження, геополітичну напруженість і більш суворі вимоги до викидів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Volkswagen
 

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