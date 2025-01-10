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Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
11:49 10.01.2025 |
Apple спростувала звинувачення у використанні даних Siri для маркетингових цілей. У заяві компанія наголосила, що інформація, зібрана голосовим асистентом, не продається третім сторонам і не застосовується для реклами.
Ситуація стала актуальною після позову, у якому йшлося, що Apple нібито передавала дані, отримані через випадкові активації Siri, стороннім компаніям для маркетингових цілей. Позивачі заявляли, що після розмов про Air Jordan і Olive Garden почали бачити рекламу цих брендів.
Apple запевняє, що це неможливо, оскільки дані Siri анонімізовані та не прив'язуються до конкретного користувача. Компанія зазначила, що аудіозаписи використовуються лише для покращення роботи Siri, і навіть це - за згодою користувача.
"Ми створили Siri з урахуванням приватності. Дані Siri ніколи не використовувалися для маркетингових профілів і не продавалися. Ми вирішили врегулювати цей позов, щоб уникнути подальших судових процесів", - йдеться у заяві Apple.
У 2019 році з'явилися звинувачення проти Apple, коли стало відомо, що підрядники компанії прослуховували записи Siri, включно з випадковими активаціями. Тоді в політиці конфіденційності Apple не було чітко зазначено, що записи можуть перевіряти люди.
Попри те, що суд спочатку відхилив позов, пізніше його було переформульовано, додавши звинувачення у використанні даних для реклами. Apple погодилася на врегулювання, виплативши $95 млн, наголошуючи, що не визнає провини.
У межах угоди компенсацію можуть отримати власники пристроїв із Siri у США, які використовували асистент у період з 17 вересня 2014 до 31 грудня 2024 року.
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