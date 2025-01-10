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Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси
09:56 10.01.2025 |
Освітні заклади України, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року.
Про це повідомляє прресслужба Мінцифри.
Зазначається, що це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі.
"У 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад $500+ мільйонів, у 2024-му ще на $100 мільйонів, і цьогоріч отримаємо підтримку в такому ж обсязі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив міністр цифрової трансформації україни Михайло Федоров, з початку повномасштабної війни корпорація стійко підтримує Україну.
Microsoft допомогла перенести цифрову інфраструктуру в безпечні датацентри по всій Європі. А ще долучається до підтримки проєктів з кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів проти населення в Україні та фінансування гуманітарних організацій.
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