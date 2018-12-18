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Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
13:43 18.12.2018 |
Около полутора месяцев назад компания Lenovo представила смартфон Z5 Pro в формате слайдер, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 710. Теперь у этого аппарата появилась модификация топового уровня Z5 Pro GT.
Представленный смартфон стал первым в мире коммерческим устройством на новейшем процессоре Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485: одно из них работает на частоте до 2,84 ГГц, ещё три - на частоте до 2,42 ГГц, оставшиеся четыре - на частоте до 1,80 ГГц. За обработку графики отвечает высокопроизводительный ускоритель Adreno 640. Интегрированный модем Snapdragon X24 LTE обеспечивает теоретическую скорость загрузки данных до 2 Гбит/с.
Более того, Lenovo Z5 Pro GT - это первый в мире смартфон с 12 Гбайт оперативной памяти. Впрочем, покупателям будут также предлагаться модификации с 6 Гбайт и 8 Гбайт ОЗУ.
Вместимость флеш-накопителя варьируется от 128 Гбайт у младшей версии до 512 Гбайт у старшей.
Прочие характеристики унаследованы у модели Z5 Pro. Экран размером 6,39 дюйма по диагонали обладает разрешением 2340 × 1080 точек (формат Full HD+). Причём в область дисплея интегрирован дактилоскопический сканер.
Выдвижной блок в верхней части содержит двойную камеру на основе датчиков с 16 млн и 8 млн пикселей. Поддерживается идентификация пользователей по лицу. Сзади также установлена двойная камера: она объединяет модули с 24 млн и 16 млн пикселей.
Прочее оснащение таково: адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, модуль NFC, система Dual SIM. Габариты составляют 155,12 × 73,04 × 9,3 мм, вес - 210 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3350 мА·ч.
Аппарат выполнен в корпусе с премиальным дизайном Carbon Black: применена отделка из углеродного волокна, а основной чёрный цвет дополнен красными акцентами. Используется программная платформа Android 9.0 (Pie) с надстройкой ZUI 10.
Ценовая схема выглядит следующим образом:
6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $390;
8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $430;
8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт - $490;
12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт - $640.
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