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Экран смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro занимает 95 % фронтальной поверхности
14:18 01.11.2018 |
Компания Lenovo официально представила производительный смартфон Z5 Pro, слухи о котором на протяжении последнего времени регулярно появлялись в Интернете.
Аппарат выполнен в формате слайдер: в верхней части имеется выдвижной модуль, содержащий двойную фронтальную камеру. В её составе применены датчики с 16 млн (f/2,2) и 8 млн пикселей. Реализована система идентификации пользователей по лицу.
Использование слайдер-конструкции позволило реализовать максимально безрамочный дизайн. Утверждается, что дисплей занимает 95,06 % площади фронтальной поверхности корпуса.
Применена панель Full HD+ Super AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass. Непосредственно в область дисплея встроен дактилоскопический сканер.
В тыльной части установлена ещё одна сдвоенная камера. Она содержит 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX519 (f/1,8) и 24-мегапиксельный сенсор Sony IMX576 (f/1,8). Имеется двухтоновая вспышка.
В аппарат установлен процессор Snapdragon 710. Этот чип объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616, блок искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine и модем Snapdragon X15 LTE.
В арсенале новинки - 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, модуль NFC и аккумуляторная батарея ёмкостью 3350 мА·ч. Габариты составляют 155,12 × 73,04 × 9,3 мм, вес - 210 граммов.
Смартфон функционирует под управлением Android 8.1 (Oreo) с надстройкой ZUI 10. Цена - 290 и 330 долларов США за модификации с 64 Гбайт и 128 Гбайт памяти.
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