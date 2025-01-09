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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері

 

Глобальні банки планують скоротити до 200 000 робочих місць у найближчі три-п'ять років у зв'язку з тим, що штучний інтелект (ШІ) починає виконувати завдання, які раніше виконували люди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з опитуванням керівників інформаційних і технологічних відділів, проведеним BI, у середньому очікується скорочення 3% персоналу.

Найбільш вразливими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів, зазначає Томаш Ноецель, старший аналітик Bloomberg Inteligence, який підготував звіт.

Крім того, зміни можуть торкнутися обслуговування клієнтів, де боти братимуть на себе клієнтські функції, а також завдань, пов'язаних із процедурою "знай свого клієнта". "Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," - сказав він. "Однак ШІ не повністю замінить ці ролі, а скоріше трансформує робочу силу."

Близько чверті з 93 респондентів прогнозують значніше скорочення, від 5% до 10% персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням BI, - Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.

Звіт свідчить про серйозні зміни в галузі, що призведуть до зростання прибутків. У 2027 році банки можуть отримати додаткові 12-17% прибутку до сплати податків, що принесе їм до $180 мільярдів завдяки підвищенню продуктивності за допомогою ШІ, прогнозує BI. Вісім із десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід на 5% або більше протягом трьох-п'яти років.

Банки, які протягом років модернізували свої IT-системи для пришвидшення процесів і зниження витрат після фінансової кризи, активно впроваджують нове покоління інструментів ШІ для підвищення продуктивності.

У червні Citigroup заявила, що ШІ, ймовірно, замінить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі. Близько 54% робочих місць у банківській галузі мають високий потенціал для автоматизації, зазначили в компанії.

Однак багато компаній наголошують, що зміни будуть спрямовані на трансформацію ролей за допомогою технологій, а не на їх повне заміщення. Тереза Гайтсенретер, яка керує впровадженням ШІ у JPMorgan, у листопаді заявила, що генеративний ШІ поки що лише доповнює робочі місця.

Джеймі Даймон, генеральний директор JPMorgan, у 2023 році сказав Bloomberg Television, що ШІ суттєво покращить якість життя працівників, навіть якщо деякі посади зникнуть. "Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям," - сказав Даймон. "А працюватимуть вони, ймовірно, три з половиною дні на тиждень."
За матеріалами: Економічна правда
 

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