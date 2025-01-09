Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
13:47 09.01.2025 |
Глобальні банки планують скоротити до 200 000 робочих місць у найближчі три-п'ять років у зв'язку з тим, що штучний інтелект (ШІ) починає виконувати завдання, які раніше виконували люди.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Згідно з опитуванням керівників інформаційних і технологічних відділів, проведеним BI, у середньому очікується скорочення 3% персоналу.
Найбільш вразливими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів, зазначає Томаш Ноецель, старший аналітик Bloomberg Inteligence, який підготував звіт.
Крім того, зміни можуть торкнутися обслуговування клієнтів, де боти братимуть на себе клієнтські функції, а також завдань, пов'язаних із процедурою "знай свого клієнта". "Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," - сказав він. "Однак ШІ не повністю замінить ці ролі, а скоріше трансформує робочу силу."
Близько чверті з 93 респондентів прогнозують значніше скорочення, від 5% до 10% персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням BI, - Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.
Звіт свідчить про серйозні зміни в галузі, що призведуть до зростання прибутків. У 2027 році банки можуть отримати додаткові 12-17% прибутку до сплати податків, що принесе їм до $180 мільярдів завдяки підвищенню продуктивності за допомогою ШІ, прогнозує BI. Вісім із десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід на 5% або більше протягом трьох-п'яти років.
Банки, які протягом років модернізували свої IT-системи для пришвидшення процесів і зниження витрат після фінансової кризи, активно впроваджують нове покоління інструментів ШІ для підвищення продуктивності.
У червні Citigroup заявила, що ШІ, ймовірно, замінить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі. Близько 54% робочих місць у банківській галузі мають високий потенціал для автоматизації, зазначили в компанії.
Однак багато компаній наголошують, що зміни будуть спрямовані на трансформацію ролей за допомогою технологій, а не на їх повне заміщення. Тереза Гайтсенретер, яка керує впровадженням ШІ у JPMorgan, у листопаді заявила, що генеративний ШІ поки що лише доповнює робочі місця.
Джеймі Даймон, генеральний директор JPMorgan, у 2023 році сказав Bloomberg Television, що ШІ суттєво покращить якість життя працівників, навіть якщо деякі посади зникнуть. "Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям," - сказав Даймон. "А працюватимуть вони, ймовірно, три з половиною дні на тиждень."
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Рада відхилила законопроєкт про Вищий адмінсуд, створення якого є маяком МВФ
|Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2645 грн/$1
|Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.01.25
|Ціни на золото стабільні, оскільки ринки зважують яструбину позицію ФРС і митні перспективи Трампа
|Акції в Азії падають на хвилюванні щодо дій ФРС та слабкій інфляції в Китаї
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96