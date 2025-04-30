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Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
12:28 30.04.2025 |
Китай планує застосувати штучний інтелект для радикального оновлення освіти. ШІ використовуватиметься у навчанні, підручниках та шкільних програмах. Про це йдеться в офіційному документі, повідомляє Reuters.
Інтеграція штучного інтелекту буде спрямована на учнів та викладачів початкових, середніх та вищих шкіл. У Міністерстві освіти Китаю заявили, що застосування ШІ допоможе "розвинути базові здібності вчителів та учнів", а також сформувати "основну конкурентоспроможність інноваційних талантів".
На сайті міністерства зазначено, що завдяки штучному інтелекту студенти зможуть розвивати та покращувати важливі навички, такі як критичне мислення, розв'язання проблем, комунікацію та роботу в команді. Крім того, нові технології будуть використані для створення більш інноваційних і складних класів.
Одним з рушіїв таких змін став DeepSeek. Китайський стартап у січні представив модель з відкритим кодом DeepSeek R-1, яка за продуктивністю не поступалася західним аналогам, але була дешевша у використанні та розробці.
Після того, як стартап привернув увагу світової спільноти, деякі університети Китаю почали впроваджувати курси зі штучного інтелекту та розширювати набір студентів. Одночасно Китай представив перший національний план дій, метою якого є перетворення країни на "націю з сильною освітою" до 2035 року, використовуючи інновації для досягнення цієї цілі.
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