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«Європейська солідарність» звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему «Рада»
13:13 02.05.2025 |
Фракція "Європейська солідарність" має намір звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з можливим втручанням в електронну систему "Рада" під час години запитань до уряду у п'ятницю, повідомив член фракції Ростислав Павленко.
"Через втручання в систему "Рада" ми не мали можливості поставити запитання... Це дуже важлива проблема, тому що втручання в систему "Рада" означає фактичне позбавлення права голосу... І ми будемо звертатися до правоохоронних органів щодо встановлення, що це було", - сказав Павленко на брифінгу у п'ятницю.
Як пояснила народний депутат Вікторія Сюмар, "фракцію фактично виключили з системи запису на запитання до уряду України". За її словами 4 народних депутатів фракції записались через систему "Рада" на запитання до уряду, але у загальному списку їх прізвищ не було.
"Це означає, що наш сектор просто відімкнули від такої можливості, або просто перезапустили в останній момент систему запису... Це дійсно є спробою втручання, або, можливо, фактом втручання в електронну систему "Рада", - сказала Сюмар.
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