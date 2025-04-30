Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
12:40 30.04.2025 |
Японська компанія YKK, найбільший у світі виробник застібок-блискавок, розробила унікальний прототип самохідної застібки-блискавки, яка може застібатися автоматично за допомогою вбудованого двигуна та механізму передачі. Про це повідомляє The Verge, з посиланням на Youtube-канал компанії YKK.
Ця технологія дозволяє застібати блискавку одним натисканням кнопки на пульті дистанційного керування. Прототип має значні розміри та призначений для промислового використання.
У демонстраційному відео показано, як блискавка з'єднує мембрани висотою 5 метрів за 40 секунд, що значно спрощує процес, який зазвичай потребує використання драбини.
Інше відео демонструє, як застібка швидко з'єднує тимчасові укриття шириною 4 метри за 50 секунд. Технологія використовує черв'ячний механізм, який рухається зубцями блискавки, забезпечуючи її автоматичне застібання.
YKK планує вдосконалити прототип, зменшивши його розміри, додавши батарею та механізми безпеки, щоб уникнути застрягання предметів. Ця розробка може стати революційною у сфері застібок-блискавок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
Бізнес
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США