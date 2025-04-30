Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку

Японська компанія YKK, найбільший у світі виробник застібок-блискавок, розробила унікальний прототип самохідної застібки-блискавки, яка може застібатися автоматично за допомогою вбудованого двигуна та механізму передачі. Про це повідомляє The Verge, з посиланням на Youtube-канал компанії YKK.

Ця технологія дозволяє застібати блискавку одним натисканням кнопки на пульті дистанційного керування. Прототип має значні розміри та призначений для промислового використання.

У демонстраційному відео показано, як блискавка з'єднує мембрани висотою 5 метрів за 40 секунд, що значно спрощує процес, який зазвичай потребує використання драбини.

Інше відео демонструє, як застібка швидко з'єднує тимчасові укриття шириною 4 метри за 50 секунд. Технологія використовує черв'ячний механізм, який рухається зубцями блискавки, забезпечуючи її автоматичне застібання.

YKK планує вдосконалити прототип, зменшивши його розміри, додавши батарею та механізми безпеки, щоб уникнути застрягання предметів. Ця розробка може стати революційною у сфері застібок-блискавок.