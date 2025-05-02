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НБУ у 2025 р. протестує нову методологію наглядової оцінки небанківських установ
11:59 02.05.2025 |
Національний банк України (НБУ) у 2025 році протестує нову методологію наглядової оцінки небанківських установ, розроблену на виконання структурного маяка Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"У 2025 році Національний банк проведе тестування нової методології наглядової оцінки небанківських фінансових установ з метою її подальшого впровадження", - йдеться у звіті Нацбанку за 2024 рік.
Зазначається, що з метою вдосконалення підходів до нагляду, у 2024 році НБУ розпочав розробку нової методології наглядової оцінки, зокрема, для страховиків, фінансових компаній, ломбардів і кредитних спілок.
Розробка цієї методології передбачена як структурний маяк у межах співпраці з МВФ і охоплює оцінку ризик-профілю небанківських фінансових установ за кількісними та якісними критеріями, зокрема, із врахуванням системи управління страховиків.
У звіті також зазначається, що у межах річного плану нагляду Нацбанк у 2024 році запланував 26 інспекційних перевірок небанківських фінансових установ (12 фінансових компаній і 14 страховиків), з яких уже розпочато або проведено 24.
За результатами перевірок застосовано такі заходи впливу: анулювання ліцензій - 9 випадків (6 страхових і 3 фінансові компанії); зобов'язання усунути порушення - 5 випадків (2 страхові, 3 фінансові компанії); письмові застереження - 3 фінансові компанії; штрафи за порушення фінансового законодавства - 4 компанії (2 страхові, 2 фінансові) та штрафи за порушення прав споживачів - 6 фінансових компаній.
Згідно зі звітом, за результатами перевірок НБУ небанківські фінансові установи сплатили штрафів на загальну суму 7,15 млн грн.
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