Фондові індекси Європи зростають у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю, інвестори вивчають квартальну звітність компаній і європейські макродані.

Надії на деескалацію напруженості в торговельних відносинах США і Китаю також сприяють поліпшенню настроїв на ринках.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 13:09 к. ч. піднявся на 1,05% - до 533,12 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,76%, німецький DAX - 1,62%, французький CAC 40 - 1,52%, іспанський IBEX 35 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 1,09%.

У понеділок біржі Німеччини, Франції, Іспанії та Італії не працювали у зв'язку зі святковим днем.

Як показали опубліковані в п'ятницю попередні дані статистичного управління Європейського союзу, споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,2% у річному вираженні. Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав, що інфляція у квітні сповільниться до 2,1%. Щодо попереднього місяця споживчі ціни зросли на 0,6%, як і в березні.

Безробіття в єврозоні в березні становило 6,2%. Показник залишився на рівні переглянутого значення попереднього місяця. Раніше повідомлялося, що в лютому безробіття становило 6,1%.

Фінальне значення квітневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 49 пункти (попередньо - 48,7 пункту). У березні показник становив 48,6 пункту. Квітневе значення індексу виявилося найвищим більш ніж за два роки, проте воно залишається нижчим за позначку 50 пунктів, що вказує на спад активності в секторі.

Індекс PMI у промисловому секторі Німеччини також виявився вищим за попередню оцінку - 48,4 проти 48 пунктів (у березні - 48,3 пункту). Квітневе значення індексу стало найвищим більш ніж за 2,5 року.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у виробничому секторі Великої Британії у квітні зріс до 45,4 пункту порівняно з 44,9 пункту попереднього місяця, згідно з остаточними даними S&P Global. Попереднє значення індикатора становило 44 пункти.

Італійський і французький індекси також виявилися вищими за попередні значення, тоді як іспанський остаточний виробничий PMI виявився нижчим.

Тим часом міністерство комерції Китаю повідомило, що в КНР оцінюють заяви представників США про готовність до переговорів щодо тарифів. У Пекіні "помітили, що американська сторона останнім часом продовжує висловлюватися з приводу коригування тарифних заходів", йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті відомства.

Ці сигнали зміцнили надії на поступове поліпшення торговельних взаємин США і Китаю. Побоювання з приводу того, що торгові війни спровокують глобальну рецесію, чинили негативний вплив на настрої інвесторів останніми тижнями.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe демонструють котирування акцій бельгійського ріелтора Cofinimmo SA (+10,1%) і польського розробника відеоігор CD Projekt SA (+7%).

Папери нідерландської ING Groep NV дорожчають на 5,2%. ING анонсувала buyback на 2 млрд євро і підтвердила прогноз на поточний рік. Чистий прибуток фінансового конгломерату в першому кварталі виявився вищим за очікування аналітиків.

Ціна акцій NatWest Group Plc знижується на 1,5%, незважаючи на сильну квартальну звітність. Виручка NatWest у січні-березні становила 3,98 млрд фунтів стерлінгів ($5,3 млрд), перевищивши показник першого кварталу 2024 року (на 14,5%) і консенсус-прогноз аналітиків, наданий самим банком (3,84 млрд фунтів). Доподатковий прибуток NatWest підскочив на 36,2% у річному порівнянні, до 1,812 млрд фунтів, тоді як аналітики оцінювали його в 1,53 млрд фунтів.

Ринкова вартість німецької хімкомпанії BASF зменшується на 1%. Її скоригована EBITDA в першому кварталі скоротилася на 3,2%, до 2,625 млрд євро, але перевищила оцінку аналітиків 2,48 млрд євро. BASF підтвердила прогноз результатів на 2025 рік, проте зазначила, що наразі не може оцінити наслідки введення торгових мит США.

Капіталізація Danske Bank збільшується на 4,1%. Найбільший банк Данії підтвердив прогноз на 2025 рік, але водночас наголосив на його вразливості для зміни економічних умов.

Британо-нідерландська Shell додає 2,2% ринкової вартості. Компанія збільшила скоригований прибуток у першому кварталі в 1,52 раза порівняно з попереднім кварталом, сильніше за очікування ринку.

Капіталізація інших найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи знижується: Equinor - на 0,6%, BP Plc - на 0,3%, TotalEnergies - на 0,4%.

Акції європейських автовиробників у п'ятницю підвищуються в ціні, зокрема Mercedes-Benz - на 0,7%, Bayerische Motoren Werke AG і Volkswagen - на 0,8%, Stellantis - на 1,4%, Daimler Truck - на 1%. "Префи"Porsche AG дорожчають на 1,8%, а папери Renault дешевшають на 0,3%.