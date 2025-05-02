Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ в 2024р розширив мережу BankID до 149 учасників
17:54 02.05.2025 |
Система BankID НБУ у 2024 році здійснила 87,7 млн успішних ідентифікацій, подвоївши показник попереднього року, а кількість її учасників зросла до 149 установ, йдеться у річному звіті Нацбанку України (НБУ).
Згідно з ним, протягом року до системи BankID приєдналися 18 комерційних установ, 3 некомерційні організації, а також один новий абонент-ідентифікатор - Піреус Банк.
Станом на початок 2025 року система охоплювала 39 абонентів-ідентифікаторів і 110 надавачів послуг (96 комерційних і 14 некомерційних).
Зазначається, що у 2024 році кількість успішних електронних ідентифікацій через комерційних абонентів BankID зросла на 36% - до 5,8 млн, з них понад 5,1 млн припадало на фінансові послуги. Ідентифікацій через некомерційних абонентів стало вдвічі більше - 81,8 млн.
Нацбанк нагадав, що система BankID НБУ була інтегрована з державним застосунком "Резерв+" і стала єдиним способом автентифікації для оновлення даних військовозобов'язаних, що дозволило мільйонам громадян виконати вимоги законодавства дистанційно та суттєво зекономити ресурси держави. Від початку роботи застосунку здійснено 16,4 млн ідентифікацій, а влітку система також була підключена до освітнього застосунку "Мрія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня
ТОП-НОВИНИ
|Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль
|Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль
|«Європейська солідарність» звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему «Рада»
|Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|НБУ в 2024р розширив мережу BankID до 149 учасників
|Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії
|Долар прискорив падіння до євро в очікуванні даних по ринку праці США
|Фондові індекси Європи зростають у п'ятницю
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7038 грн/$1
|НБУ у 2025 р. протестує нову методологію наглядової оцінки небанківських установ
Бізнес
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин