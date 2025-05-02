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НБУ в 2024р розширив мережу BankID до 149 учасників

 

 

Система BankID НБУ у 2024 році здійснила 87,7 млн успішних ідентифікацій, подвоївши показник попереднього року, а кількість її учасників зросла до 149 установ, йдеться у річному звіті Нацбанку України (НБУ).

Згідно з ним, протягом року до системи BankID приєдналися 18 комерційних установ, 3 некомерційні організації, а також один новий абонент-ідентифікатор - Піреус Банк.

Станом на початок 2025 року система охоплювала 39 абонентів-ідентифікаторів і 110 надавачів послуг (96 комерційних і 14 некомерційних).

Зазначається, що у 2024 році кількість успішних електронних ідентифікацій через комерційних абонентів BankID зросла на 36% - до 5,8 млн, з них понад 5,1 млн припадало на фінансові послуги. Ідентифікацій через некомерційних абонентів стало вдвічі більше - 81,8 млн.

Нацбанк нагадав, що система BankID НБУ була інтегрована з державним застосунком "Резерв+" і стала єдиним способом автентифікації для оновлення даних військовозобов'язаних, що дозволило мільйонам громадян виконати вимоги законодавства дистанційно та суттєво зекономити ресурси держави. Від початку роботи застосунку здійснено 16,4 млн ідентифікацій, а влітку система також була підключена до освітнього застосунку "Мрія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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