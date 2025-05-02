Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7038 грн/$1
12:37 02.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 2 травня 2025 року.
|Показник
|01.05.2025
|01.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5734
|41.7038
|0.31
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 травня- 41,5945 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня
ТОП-НОВИНИ
|Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль
|Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль
|«Європейська солідарність» звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему «Рада»
|Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи зростають у п'ятницю
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7038 грн/$1
|НБУ у 2025 р. протестує нову методологію наглядової оцінки небанківських установ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.05.25
|Фінансова система показала стійкість у третій рік повномасштабної війни - річний звіт НБУ
|Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися
Бізнес
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин