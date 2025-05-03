Європейські індекси зросли в п'ятницю і за підсумками тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи завершили в плюсі торги в п'ятницю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 піднявся на 1,67% і склав 536,43 пункту. За тиждень індикатор підвищився на 3,44%.

Британський індикатор FTSE 100 додав 1,17%, німецький DAX - 2,62%, французький CAC 40 - 2,33%, іспанський IBEX 35 - 1,2%, італійський FTSE MIB - 1,92%.

Інвестори оцінювали європейські та американські статдані, а також звітності великих компаній.

Як показали опубліковані в п'ятницю попередні дані, споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,2% у річному виразі. Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав, що інфляція у квітні сповільниться до 2,1%.

Безробіття в єврозоні в березні становило 6,2%, як і в лютому.

Фінальне значення квітневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 49 пунктів (попередньо - 48,7 пункту). У березні показник становив 48,6 пункту. Квітневе значення індексу виявилося найвищим більш ніж за два роки, проте воно залишається нижчим за позначку 50 пунктів, що зазначає спад активності в секторі.

Індекс PMI у промисловому секторі Німеччини також виявився вищим за попередню оцінку - 48,4 проти 48 пунктів (у березні - 48,3 пункту). Квітневе значення індексу стало найвищим більш ніж за 2,5 року.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у виробничому секторі Великої Британії у квітні зріс до 45,4 пункту порівняно з 44,9 пункту попереднього місяця, згідно з остаточними даними S&P Global. Попереднє значення індикатора становило 44 пункти.

Італійський і французький індекси також виявилися вищими за попередні значення, тоді як іспанський остаточний виробничий PMI виявився нижчим.

Підтримку світовим фондовим ринкам надали заяви Пекіна, що в КНР оцінюють заяви представників США про готовність до переговорів щодо імпортних мит, а також сильні статдані щодо американського ринку праці.

Кількість робочих місць в економіці США у квітні збільшилася на 177 тис. замість очікуваного аналітиками зростання на 130 тис. Безробіття в країні минулого місяця залишилося на рівні 4,2%, максимальному з листопада минулого року.

Папери нідерландської ING Groep NV подорожчали на 7,4%. ING анонсувала buyback на 2 млрд євро і підтвердила прогноз на поточний рік. Чистий прибуток фінансового конгломерату в першому кварталі виявився вищим за очікування аналітиків.

Ціна акцій NatWest Group Plc підвищилася на 1,3%. Виручка NatWest у січні-березні склала 3,98 млрд фунтів стерлінгів ($5,3 млрд), перевищивши показник першого кварталу 2024 року (на 14,5%) і консенсус-прогноз аналітиків, наданий самим банком (3,84 млрд фунтів). Доподатковий прибуток NatWest підскочив на 36,2% у річному порівнянні, до 1,812 млрд фунтів, тоді як аналітики оцінювали його в 1,53 млрд фунтів.

Ринкова вартість німецької хімкомпанії BASF зменшилася на 0,5%. Її скоригована EBITDA в першому кварталі скоротилася на 3,2%, до 2,625 млрд євро, але перевищила оцінку аналітиків у 2,48 млрд євро. BASF підтвердила прогноз результатів на 2025 рік, однак зазначила, що наразі не може оцінити наслідки запровадження торгових мит США.

Капіталізація Danske Bank підскочила на 6%. Найбільший банк Данії підтвердив прогноз на 2025 рік, але водночас наголосив на його вразливості для зміни економічних умов.

Британсько-нідерландська Shell додала 2,1% ринкової вартості. Компанія збільшила скоригований прибуток у першому кварталі в 1,5 раза проти попереднього кварталу, сильніше очікувань ринку.