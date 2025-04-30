Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин

Автомобільний концерн Stellantis випустив нову напівтвердотільну батарею для електрокарів зі щільністю енергії 375 Вт·год/кг.

Зазвичай щільність енергії Li-ion-акумуляторів для електрокарів з рідким електролітом складає 200-300 Вт·год/кг. Особливістю нової батареї є використання стабільного гелеподібного матеріалу замість рідкого електроліту, характерного для традиційних літій-іонних акумуляторів. Це дозволяє значно підвищити безпеку та стабільність роботи батареї.

Батарея від Stellantis здатна заряджатись від 15% до 90% за 18 хвилин за умов кімнатної температури. Акумулятор також має високу вихідну потужність з розрядним струмом до чотириразової ємності на годину (показник 4С).

Батарея продемонструвала стабільну роботу за температур від -30°C до 45°C, що набагато краще, ніж в звичайних Li-ion-акумуляторів. Вона була протестована на Dodge Charger Daytona и Mercedes-Benz EQS.

У випадку з Dodge Charger Daytona батарею перевіряли на відповідність експлуатаційним вимогам. Встановивши акумулятор на Mercedes-Benz EQS, розробники зі Stellantis продемонстрували її заявлену ефективність та запас ходу.У новому акумуляторі використовується напівтвердотільний елемент на основі полімеру.

Напівтвердотільні елементи стабілізують анод, який традіційно вважається найбільш вразливою ланкою. Повністю твердотільні батареї все ще не виробляються масово через високу вартість виробництва. Тому напівтверді батареї пропонують компроміс.

Наразі виробництво таких батарей у 10-30 разів дорожче від літій-іонних аналогів. Однак при масштабуванні та переході на масове виробництво витрати можуть суттєво знизитись.

Нові батареї дозволять зменшити вагу автомобіля на 500-900 кг. А оскільки на кожні зекономлені 450 грамів ваги можна заощадити близько $5 у собівартості виробництва, загальна економія на один автомобіль може сягати від $2,500 до $10,000.

Нова батарея після повної розробки також могла б вирішити найбільші проблеми електромобілів, такі як запас ходу, час зарядки, вага, безпека і продуктивність в холодну погоду - все це відразу.