Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків буде відкрито в Україні в гривнях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Де буде зареєстрований? Є домовленість про те, що Фонд буде зареєстровано в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкрито в Україні в гривнях. Це важливий момент ", - сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Серез іншого, прем'єр зазначив, що угода зі США про копалини є безстроковою, але після 10 років сторони можуть за згодою сторін припинити її дію.

"Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більше 10 років - десятки років, так як для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент", - додав він.

Також прем'єр зазначив, що угода охоплює всю суверенну територію України, а в додатку до неї буде прописано виключний перелік надр.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.