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АНАЛІТИКА

Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет міністрів просить Верховну Раду ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови якнайшвидше.

"Ми були би вдячні, якби парламент встиг до 8 травня, 8 травня ратифікувати. Ми просимо про ратифікацію чим скоріше, але вам визначатися, коли така ратифікація може бути", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Також прем'єр зазначив, що після ратифікації потрібні будуть зміни в Бюджетний кодекс України, для того, щоб частину від нових ліцензій і нової ренти Україна могла інвестувати як внесок в Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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