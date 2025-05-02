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АНАЛІТИКА

Долар прискорив падіння до євро в очікуванні даних по ринку праці США

15:53 02.05.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США помірно дешевшає до фунта, різко знижується в парах з євро та єною вдень у п'ятницю в очікуванні свіжих даних про стан американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,5%, ширший WSJ Dollar Index - 0,55%.

Квітневий звіт Мінпраці США буде оприлюднено о 14:30 EET у п'ятницю. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що він вкаже на збереження безробіття в країні на березневому рівні 4,2%, а також на зростання кількості робочих місць в економіці (без урахування сільськогосподарського сектора) на 130 тис. після стрибка на 228 тис. місяцем раніше.

Пара євро/долар за даними на 14:03 кч торгується на рівні $1,1346 порівняно з $1,1292 на закриття попередньої сесії, євро додає біля 0,5%.

Вартість фунта до долара підвищилася на 0,1%, до $1,3295 з $1,3278 напередодні.

Курс долара в парі з єною падає на 0,6% і становить 144,56 єни проти 145,4 єни за підсумками попередніх торгів.

Банк Японії в четвер зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,5%, як і очікували аналітики. Правління банку просигналізувало про готовність підвищити її в майбутньому, якщо динаміка економіки і цін відповідатимуть прогнозам регулятора.

Водночас Центробанк знизив прогноз зростання економіки Японії у 2025 фінансовому році до 0,5% через ризики, пов'язані з невизначеністю перспектив міжнародної торгівлі. Січневий прогноз передбачав збільшення ВВП на 1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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