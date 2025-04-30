Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ

Китайська автомобілебудівна компанія Chery близька до укладення угоди зі складання машин на одному із заводів Volkswagen AG у Німеччині, повідомило видання Automotive News Europe з посиланням на інформоване джерело.

Повідомляється, що Chery зацікавлена в складанні автомобілів під новим брендом Lepas. Хоча представник Chery підтвердив, що переговори про запуск виробництва в Німеччині справді ведуться, він не уточнив, з яким саме партнером. Заступник генерального директора Chery International Чарлі Чжан (Charlie Zhang) зазначив в інтерв'ю Automotive News Europe від 26 квітня, що в Німеччині "дуже складна ситуація" і компанії потрібно ретельно вивчити плановану модель виробництва.

За словами Чжана, Chery хоче отримати більш точну інформацію з питань собівартості, логістики, взаємодії з профспілками та дотримання місцевого законодавства.

У січні агентство Reuters повідомляло, що кілька китайських автовиробників розглядають можливість купівлі або оренди двох заводів VW - у Дрездені та Оснабрюку, які німецький автомобільний гігант планує закрити в рамках програми зниження витрат. Прихід китайського партнера на кшталт Chery міг би згладити напругу з профспілками і одночасно скоротити мита для компанії.

Volkswagen відмовився коментувати чутки.

Lepas стартує в Європі у 2026 році з трьох моделей

Нова марка Lepas, представлена 25 квітня, базується на змінених версіях популярних кросоверів Chery Tiggo. У Європі з'являться два компактних SUV і один середньорозмірний. Кожна модель буде доступна в електричній, гібридній і бензиновій версіях.

Складання автомобілів Chery в Європі вже стартувало - минулого року в рамках співпраці з іспанською компанією Ebro на колишньому заводі Nissan у Барселоні. Там випускається модель Ebro S700, заснована на Tiggo 7, яку постачають з Китаю у вигляді напіврозібраних комплектів: кузов уже пофарбовано, салон установлено, а підвіска, трансмісія і колеса монтуються на місці.

Надалі Chery має намір модернізувати барселонський майданчик, щоб збільшити випуск гібридного Tiggo і додати електричні версії моделей для своїх брендів Omoda і Jaecoo. Потенційна потужність підприємства - до 200 000 автомобілів на рік. Масштабний запуск планується до кінця 2025 року.

Перенесення виробництва електромобілів до Європи дасть змогу Chery частково нівелювати ефект від нових імпортних мит, введених Євросоюзом проти китайських EV у зв'язку з "державним субсидуванням" галузі в Китаї.