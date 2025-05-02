Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наступні технічні документи до угоди про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови будуть не міжурядового, а інституційного рівня.

"Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще додаткові кроки - це документи не міжурядового ріння, а інституційного, які в критичних питаннях принципово погодженні і не виходять за рамки угоди, а розвивають її", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Шмигаль зазначив, що ці наступні угоди будуть носити імплементаційний характер (комерційні або виконавчі угоди), які будуть підписуватися між українською агенцією і американською Development Finance Corporation (DFC), і тому не потребуватимуть ратифікації в парламенті.

За його словами, першими двома такими угодами будуть угода про створення Фонду, яка передбачатиме умови, як саме створюється цей фонд, а друга передбачатиме умови роботи Фонду.

Шмигаль додав, що документи підготовлено. Очікується їх підписання найближчим часом після ратифікації угоди.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.