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X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
23:24 30.04.2025 |
Соціальна мережа X (раніше Twitter), що належить Ілону Маску, наразі має 94,8 мільйона активних користувачів на місяць у Європейському Союзі. Це приблизно на 11 мільйонів менше, ніж у попередньому звіті, згідно з даними Social Media Today.
У 2022 році, до придбання компанії Маском, кількість користувачів X у Європі перевищувала 100 мільйонів.
Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), техкомпанії зобов'язані регулярно публікувати звіти про модерацію контенту і ділитися внутрішніми метриками, зокрема - кількістю активних користувачів.
У квітневому звіті DSA за період жовтень 2024 - березень 2025 року X зафіксувала зниження користувачів на понад 10,5% порівняно з попереднім звітом (за квітень - вересень 2024 року).
Найбільше падіння:
Франція: мінус 2,7 мільйона (з 20,1 до 17,4 млн)
Польща: мінус майже 2 мільйони
Німеччина: мінус 1,5 мільйона
Іспанія: мінус понад 1 мільйон
Люксембург і Литва: втратили чверть усіх користувачів.
Як зазначає Mashable, соцмережа втрачає популярність ще з моменту, як Ілон Маск купив компанію. Попри спроби прикрасити ситуацію - як, наприклад, через нещодавнє злиття з його AI-компанією xAI - показники залишаються невтішними.
Короткочасне зростання трафіку було зафіксовано після виборів Дональда Трампа у листопаді 2024 року, коли на платформу повернулися деякі рекламодавці (включно з Apple). Але аналітики попереджали: це тимчасовий ефект, і платформа продовжить втрачати аудиторію.
Хоча за межами ЄС X не зобов'язана звітувати, Financial Times у вересні 2024 року повідомляв, що соцмережа втратила майже п'яту частину щоденних активних користувачів у США і третину у Великій Британії.
Усе це відбувається на фоні глобальних протестів проти Tesla, які спричинили падіння прибутків компанії Ілона Маска на 71%.
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