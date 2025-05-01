X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців

Соціальна мережа X (раніше Twitter), що належить Ілону Маску, наразі має 94,8 мільйона активних користувачів на місяць у Європейському Союзі. Це приблизно на 11 мільйонів менше, ніж у попередньому звіті, згідно з даними Social Media Today.

У 2022 році, до придбання компанії Маском, кількість користувачів X у Європі перевищувала 100 мільйонів.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), техкомпанії зобов'язані регулярно публікувати звіти про модерацію контенту і ділитися внутрішніми метриками, зокрема - кількістю активних користувачів.

У квітневому звіті DSA за період жовтень 2024 - березень 2025 року X зафіксувала зниження користувачів на понад 10,5% порівняно з попереднім звітом (за квітень - вересень 2024 року).

Найбільше падіння:

Франція: мінус 2,7 мільйона (з 20,1 до 17,4 млн)

Польща: мінус майже 2 мільйони

Німеччина: мінус 1,5 мільйона

Іспанія: мінус понад 1 мільйон

Люксембург і Литва: втратили чверть усіх користувачів.

Як зазначає Mashable, соцмережа втрачає популярність ще з моменту, як Ілон Маск купив компанію. Попри спроби прикрасити ситуацію - як, наприклад, через нещодавнє злиття з його AI-компанією xAI - показники залишаються невтішними.

Короткочасне зростання трафіку було зафіксовано після виборів Дональда Трампа у листопаді 2024 року, коли на платформу повернулися деякі рекламодавці (включно з Apple). Але аналітики попереджали: це тимчасовий ефект, і платформа продовжить втрачати аудиторію.

Хоча за межами ЄС X не зобов'язана звітувати, Financial Times у вересні 2024 року повідомляв, що соцмережа втратила майже п'яту частину щоденних активних користувачів у США і третину у Великій Британії.

Усе це відбувається на фоні глобальних протестів проти Tesla, які спричинили падіння прибутків компанії Ілона Маска на 71%.