NVIDIA зменшила продуктивність RTX 5090D для Китаю без жодних змін характеристик

NVIDIA постачає до Китаю топові відеокарти з індексом D, які відповідають обмеженням США. Але якщо подивитися на характеристики RTX 5090D, вони будуть такими ж, як у звичайної версії.

Відеокарта RTX 5090D здається абсолютно ідентичною RTX 5090 за основними специфікаціями. Обидві мають 21 760 ядер CUDA та 32 ГБ пам'яті GDDR7. Однак обмеження NVIDIA більш технологічне та приховане. Компанія обмежила продуктивність тензорних ядер процесора. Хоча в цілому чип такий самий, TOPS вдалося зменшити з 3352 до 2375. Це означає, що RTX 5090D має лише 70% продуктивності у завданнях ШІ.

NVIDIA не обмежувала тактову частоту, а також інші характеристики. Невідомо точно, чи вплинула зміна ядер на TDP. У RTX 4090D TDP був змінений, але зараз NVIDIA мала значно більше часу на підготовку китайського варіанту. Також варто зазначити, що чутки про RTX 5080D не справдилися - NVIDIA продаватиме цю модель на китайському ринку без обмежень.

Для геймерів це означає, що продуктивність NVIDIA RTX 5090D в іграх не повинна впасти порівняно з основною моделлю, - принаймні, так вважає сайт VideoCardz. NVIDIA не коментує можливу втрату ігрової продуктивності через обмеження ШІ. RTX 5090D теж вийде в Китаї 30 січня.