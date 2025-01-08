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АНАЛІТИКА

Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн

13:55 08.01.2025 |

Економіка, Новини IT

Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн

 

Обсяг українського ринку кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і у 2024 році становив $138 млн. Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації з посиланням на дані дослідження DataDriven Research&Consulting.

За прогнозами, ринок зросте ще на 50% протягом наступних п'яти років і сягне $209 млн. Світовий ринок кібербезпеки оцінюється в $186 млрд за результатами 2024 року, і частка України, відповідно, становить менше ніж 1%.

Ключовий сегмент українського ринку кібербезпеки - мережева безпека. Найшвидше зростання демонструють хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок.

Основними рушійними силами ринку в Україні є:

* впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі
* постійні російські кібератаки
* зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак
* зростання використання ШІ
* стимулювання ринку проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги

Повномасштабна війна Росії спричинила сплеск кібератак в Україні, підвищивши попит на автоматизовані рішення та інноваційні технології. В Україні постійні кібератаки з боку російських груп хакерів найчастіше відбуваються на державні установи, ОПК, телекомунікації, фінансові установи та енергетику.

Автори дослідження стверджують, що Україна задає тенденції на світовому ринку, випереджаючи інші країни у кіберекспертизі завдяки роботі у R&D сегменті.

"На світовому ринку кібербезпеки сьогодні домінує сегмент безпекових послуг з часткою 53% у 2024 році, на українському ринку переважають кіберрішення з часткою 57%. Лідерство України зумовлене воєнними чинниками - війна збільшила кількість та складність кібератак на Україну, що призвело до швидкого впровадження автоматизованих систем, які вимагають меншого втручання людини та пошуку негайних та несподіваних рішень", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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