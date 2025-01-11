Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг спровокував падіння акцій Quantum Computing та інших розробників висловлюванням на CES 2025 про перспективи квантових обчислень.

Хуанг вважає, що квантові комп'ютери стануть корисним тільки через 20 років. Ймовірна перспектива довгого очікування розчарувала інвесторів та призвела до падіння вартості акцій кількох компаній більш ніж на 40% у середу. Серед них Rigetti Computing (RGTI.O), D-Wave Quantum (QBTS.N), Quantum Computing (QUBT.O) та IonQ (IONQ.N). Разом вони втратили понад $8 млрд.

«Якби ви сказали 15 років... це, ймовірно, було б рано. Якщо ви скажете 30, це, ймовірно, запізно. Але якщо ви вибрали 20, я думаю, багато з нас у це повірить», - такими бачить Дженсен Хуанг перспективи реалізації цієї технології.

Голова NVIDIA не єдиний, хто має подібну думку. Івана Делевська, головна інвестиційна директорка Spear Invest, каже про терміни від 15 до 20 років, які «здаються дуже реалістичними».

Останнім часом квантові обчислення досягли нових успіхів, про які, зокрема, повідомляє Google. Проте галузь все ще знаходяться в зародковому стані, подібному до 1980-90-х років у розвитку класичних обчислень.