Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг під час зустрічі з інвесторами розповів, що в компанії є великі плани щодо процесора на базі ARM, розробленого спільно з MediaTek. Про це пише Reuters.

Цей процесор використовується в новому суперкомп'ютері для роботи зі штучним інтелектом Project Digits, який NVIDIA представила на CES 2025. Хуанг повідомив, що MediaTek зможе продавати цей процесор для інших продуктів, тоді як у NVIDIA є на нього свої плани.

Комп'ютер Project DIGITS не орієнтований на масовий ринок. Він працює на операційній системі на основі Linux, яка використовується розробниками ШІ. Хуанг зазначив аналітикам, що саме ці розробники є основною цільовою аудиторією для NVIDIA та Project DIGITS.

Однак Хуанг також розповів, що у NVIDIA є подальші плани щодо свого настільного процесора, і компанія поділиться ними в майбутньому.

Пізніше, під час сесії запитань, він додав, що NVIDIA вірить, що може подолати різницю між операційними системами Linux та Windows.

"Ми збираємося зробити це основним продуктом, - каже Дженсен Хуанг. - Ми будемо підтримувати його усіма засобами, які ми використовуємо для підтримки професійного і високоякісного програмного забезпечення, а виробники ПК зроблять його доступним для кінцевих користувачів".