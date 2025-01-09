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Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
12:30 09.01.2025 |
Індонезія продовжує заборону на продаж iPhone 16 від Apple, заявляючи, що пропозиція американського технологічного гіганта інвестувати $1 млрд у місцеве виробництво все ще недостатня для виконання вимог країни щодо місцевого контенту.
Про це пише The Financial Times.
Уряд президента Прабово Субіанто заборонив продаж останнього iPhone у жовтні через невиконання компанією Apple вимоги, згідно з якою 40% контенту в телефонах і планшетах має бути місцевим.
Apple запропонувала створити завод вартістю $1 млрд для виробництва свого пристрою відстеження AirTag за допомогою місцевого партнера, але цього тижня урядовці заявили, що цей завод не сприятиме виконанню вимоги щодо місцевого контенту для iPhone.
"Станом на сьогоднішній день Міністерство промисловості не має підстав для видачі сертифікату місцевої складової для продукції Apple, особливо для iPhone 16", - заявив міністр промисловості Індонезії Агус Гуміванг Картасасміта. Він додав, що інвестиційної пропозиції Apple "недостатньо".
У вівторок міністр інвестицій Розан Рослані заявила, що Apple "взяла на себе зобов'язання щодо першого етапу розробки" заводу AirTag вартістю $1 млрд, і що завод буде введений в експлуатацію на початку 2026 року.
Вимоги Джакарти свідчать про те, як четверта за чисельністю населення країна світу використовує свій великий споживчий ринок для залучення іноземних інвестицій. Кількість активних мобільних телефонів в Індонезії становить 354 мільйони, що перевищує населення країни, яке налічує близько 280 мільйонів, повідомляє міністерство промисловості.
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