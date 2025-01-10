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NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
14:09 10.01.2025 |
Слідом за відеокартами RTX 50, NVIDIA також показала на CES 2025 Project Digits. Це персональний суперкомп'ютер зі штучним інтелектом, який забезпечує доступ до апаратної платформи Grace Blackwell в компактному формфакторі.
Project Digits стане корисним для дослідників ШІ, аналітиків даних та студентів. Він оснащений новим суперчипом GB10 Grace Blackwell, який забезпечує обчислювальну потужність до петафлопса. Це дозволяє створювати прототипи, налаштовувати та запускати моделі ШІ.
NVIDIA заявляє, що один блок Project Digits здатний запускати моделі з розміром до 200 мільярдів параметрів. Чип GB10, розроблений у співпраці з MediaTek, укомплектований графічним процесором NVIDIA Blackwell та 20-ядерним процесором NVIDIA Grace. Усередині корпусу чипи з'єднані з пам'яттю об'ємом 128 ГБ і до 4 ТБ флешпам'яті.
Два комп'ютери Project Digits можна об'єднати для запуску моделей з 405 мільярдами параметрів, якщо цього вимагає завдання. Project Digits може працювати автономно з операційною системою DGX на базі Linux або підключатися до основного комп'ютера на Windows чи Mac.
"З Project Digits суперчип Grace Blackwell стане доступним мільйонам розробників, - каже гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг. - Розміщення суперкомп'ютера зі штучним інтелектом на робочому столі кожного аналітика даних, дослідника штучного інтелекту та студента дасть їм можливість брати участь у формуванні епохи штучного інтелекту".
Перші Project Digits з'являться у продажу у травні цього року та коштуватимуть $3000.
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