Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

08:55 01.04.2026 |

Транспорт

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи. Тести пройшли на початку березня на лінії Грейт Нортерн (Great Northern) між Лондоном та Уелвін-Гарден-Сіті (Welwyn Garden City).

Система, що отримала назву Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS), - це не черговий маркетинговий папірець, а спроба запхнути квантову фізику в реальний залізничний склад. Основна мета - зробити потяги автономними в плані орієнтації у просторі, щоб вони не залежали від примх космічних апаратів на орбіті.


Коли GPS пасує перед фізикою

Проблема супутникової навігації на залізниці очевидна для кожного, хто хоч раз намагався подивитися свій маршрут у підземці. Сигнал зникає в тунелях, слабшає серед щільної міської забудови та легко піддається зовнішнім маніпуляціям. Квантова система працює інакше. Замість того, щоб чекати «привіту» з орбіти, вона використовує надчутливі сенсори для відстеження найменших змін у русі та обертанні самого потяга.

Фактично, це автономний мозок, який безперервно вираховує положення складу, спираючись на внутрішні дані. В основі лежать розробки Imperial College London, де вже не перший рік намагаються приручити квантові стани для цілком приземлених практичних завдань.


Економія на залізяччі

Окрім технологічного престижу, тут є чіткий фінансовий інтерес. Зараз для точного позиціонування потягів оператори змушені встановлювати та обслуговувати кілометри дорогої колійної інфраструктури - датчики, балізи та кабелі. Вони ламаються, потребують регулярних перевірок і коштують купу грошей. У Network Rail сподіваються, що квантова навігація дозволить позбутися частини цього «зоопарку» металу. Якщо потяг сам знає, де він знаходиться з точністю до сантиметра, потреба в зовнішніх підказках відпадає.

Проєкт розвиває консорціум під керівництвом MoniRail, до якого також увійшли:

  • Університет Сассекса (University of Sussex);
  • Національна фізична лабораторія (National Physical Laboratory);
  • Консалтингові та оборонні гіганти PA Consulting та QinetiQ.

    • Підтримку надає британське відомство з питань науки та технологій, оскільки уряд офіційно визнав квантові розробки пріоритетом національної безпеки. Для пасажирів це означає менше затримок через «збій сигналізації», а для галузі - перехід від технологій минулого століття до чогось справді сучасного. Звісно, до масового впровадження ще далеко, але перший реальний виїзд на магістраль - це вже не просто лабораторний експеримент.
    За матеріалами: gagadget.com
