Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
14:19 22.10.2025 |
На початку вересня наймасштабніша кібератака в Британії паралізувала Jaguar Land Rover і понад 5 000 компаній. Збитки перевищили 1,9 млрд стерлінгів (2,5 млрд дол).
Про це повідомляє Financial Times.
"Цей інцидент, схоже, був, безумовно, найзбитковішою кіберподіїю, яка коли-небудь стикалася з Великою Британією", - коментує колишній керівник Національного центру кібербезпеки Кіаран Мартін.
JLR, що належить індійській Tata Motors, лише нещодавно відновила часткове виробництво автомобілів у Британії після атаки 31 серпня. Через кризу уряд надав компанії держгарантію позики на 1,5 млрд стерлінгів, щоб стабілізувати фінансовий стан і полегшити доступ до кредитування.
Експерти припускають, що повне відновлення виробництва триватиме до січня 2026 року, хоча атакувальники, ймовірно, не змогли проникнути в операційні системи, які керують виробничими процесами.
За даними Національного центру кібербезпеки, за останній рік кількість "національно значущих" інцидентів у Британії зросла більш ніж удвічі - зі 89 до 204. Серед головних джерел загроз називають Китай, Росію та інші держави, які можуть використовувати атаки не лише з фінансових, а й з геополітичних мотивів.
Зараз розслідування інциденту проводить Національне агентство з боротьби зі злочинністю. Поки невідомо, хто стоїть за атакою і чи сплачував автовиробник викуп.
