Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу

Компания Porsche планирует превратить семейство 718 в электромобили уже через три года. Полностью электрические двухдверки Cayman и Boxster дебютируют в 2024 году и внешне будут напоминать Taycan. Электрокары построят на укороченной версии платформы PPE. Купе и родстер выйдут на рынок как в более доступном заднеприводном варианте с одним электромотором, так и более дорогом полноприводном - с двумя электромоторами. Стоимость электрических 718 должна быть ниже, чем модели 911.

Как сообщает издание Car & Driver со ссылкой на собственные источники в Porsche, инженеры марки стараются сделать двухместные электрокары как можно легче - в качестве своеобразной планки они ориентируются на 1700 килограммов. Прототипы электрического Boxster уже проходят испытания. Есть вероятность, что Boxster на электротяге, который сохранит тканевую крышу, а также электрическое купе Cayman будут некоторое время выпускаться вместе с «обычными» моделями с двигателем внутреннего сгорания. Руководитель направления исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер ранее отмечал, что ему не нравилась идея перевода младшей линейки 718 на электротягу.

По словам Штайнера, спортивные автомобили должны быть лёгкими и быстрыми, в то время как современные аккумуляторные батареи для них пока слишком тяжелы. Для более крупных и мощных моделей, таких как Taycan, дополнительная масса не столь критична, как для лёгких двухдверок. «Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», - объяснял Штайнер. Недавно стало известно, что электрический Макан действительно выйдет на рынок первым - уже в 2023 году.