ЄС відзвітував про скорочення кількості біженців з України — скільки їх тепер (інфографіка)

ЄС відзвітував про скорочення кількості біженців з України — скільки їх тепер (інфографіка)У Європейському Союзі станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян країн, які не входять до ЄС, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту.

Як свідчать дані Євростату, порівняно з кінцем лютого поточного року загальна кількість осіб із України, які перебувають під тимчасовим захистом, скоротилася на 68,98 тис. осіб (-1,6%).


Де найбільше українців

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу українців зі статусом тимчасового захисту, були Німеччина (1,27 млн осіб; 29,4% від загальної кількості в ЄС), Польща (961,4 тис. осіб; 22,2%) та Чехія (379,82 тис. осіб; 8,8%).


Де було зростання

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, збільшилася в 14 країнах і зменшилася в 13.

Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7,48 тис.; +0,6%), Іспанії (+2,67 тис.; +1,0%) та Румунії (+2,13 тис. +1%).

Найбільше зниження зафіксовано в Італії (-30,37 тис.; -47,4%) через одночасне закінчення терміну дії великої кількості дозволів наприкінці місяця, пов'язаних зі щорічною процедурою продовження дозволів. За нею слідують Чехія (-19,81 тис.; -5%) та Фінляндія (-8,08 тис.; -10,2%).


Отримання тимчасового захисту

Найвищі показники числа одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалися у Чехії (34,8), Польщі (26,3) та Словаччині (26,2), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тис. осіб.

Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки складали 43,3% отримувачів, неповнолітні - майже третину (30,1%), а дорослі чоловіки трохи більше чверті (26,6%) від загального числа.


Українці в Європі

Кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня - 5,31 млн), а загалом у світі - у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін згодом заявив, що після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,06 0,14 43,9700  0,06 0,14
EUR 51,7964  0,11 0,20 51,8142  0,11 0,20

