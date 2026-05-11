ЄС відзвітував про скорочення кількості біженців з України — скільки їх тепер (інфографіка)

У Європейському Союзі станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян країн, які не входять до ЄС, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту.

Як свідчать дані Євростату, порівняно з кінцем лютого поточного року загальна кількість осіб із України, які перебувають під тимчасовим захистом, скоротилася на 68,98 тис. осіб (-1,6%).

Де найбільше українців

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу українців зі статусом тимчасового захисту, були Німеччина (1,27 млн осіб; 29,4% від загальної кількості в ЄС), Польща (961,4 тис. осіб; 22,2%) та Чехія (379,82 тис. осіб; 8,8%).

Де було зростання

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, збільшилася в 14 країнах і зменшилася в 13.

Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7,48 тис.; +0,6%), Іспанії (+2,67 тис.; +1,0%) та Румунії (+2,13 тис. +1%).

Найбільше зниження зафіксовано в Італії (-30,37 тис.; -47,4%) через одночасне закінчення терміну дії великої кількості дозволів наприкінці місяця, пов'язаних зі щорічною процедурою продовження дозволів. За нею слідують Чехія (-19,81 тис.; -5%) та Фінляндія (-8,08 тис.; -10,2%).

Отримання тимчасового захисту

Найвищі показники числа одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалися у Чехії (34,8), Польщі (26,3) та Словаччині (26,2), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тис. осіб.

Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки складали 43,3% отримувачів, неповнолітні - майже третину (30,1%), а дорослі чоловіки трохи більше чверті (26,6%) від загального числа.





Українці в Європі

Кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня - 5,31 млн), а загалом у світі - у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін згодом заявив, що після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей.