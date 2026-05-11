ЄС відзвітував про скорочення кількості біженців з України — скільки їх тепер (інфографіка)

У Європейському Союзі станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн
громадян країн, які не входять до ЄС, що виїхали з України, мали статус
тимчасового захисту.
Як свідчать дані Євростату, порівняно
з кінцем лютого поточного року загальна кількість осіб із України, які
перебувають під тимчасовим захистом, скоротилася на 68,98 тис. осіб (-1,6%).
Де найбільше українців
Країнами
ЄС, які прийняли найбільшу українців зі статусом тимчасового захисту,
були Німеччина (1,27 млн осіб; 29,4% від загальної кількості в ЄС),
Польща (961,4 тис. осіб; 22,2%) та Чехія (379,82 тис. осіб; 8,8%).
Де було зростання
Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, збільшилася в 14 країнах і зменшилася в 13.
Найбільше
абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7,48 тис.; +0,6%),
Іспанії (+2,67 тис.; +1,0%) та Румунії (+2,13 тис. +1%).
Найбільше зниження зафіксовано в Італії (-30,37 тис.; -47,4%)
через одночасне закінчення терміну дії великої кількості дозволів
наприкінці місяця, пов'язаних зі щорічною процедурою продовження
дозволів. За нею слідують Чехія (-19,81 тис.; -5%) та Фінляндія (-8,08
тис.; -10,2%).
Отримання тимчасового захисту
Найвищі
показники числа одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб
спостерігалися у Чехії (34,8), Польщі (26,3) та Словаччині (26,2), тоді
як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тис. осіб.
Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту у ЄС.
Дорослі жінки складали 43,3% отримувачів, неповнолітні - майже третину
(30,1%), а дорослі чоловіки трохи більше чверті (26,6%) від загального
числа.
Українці в Європі
Кількість
українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в
5,35 млн (на 11 грудня - 5,31 млн), а загалом у світі - у 5,9 млн (5,86
млн).
Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін згодом заявив, що після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей.