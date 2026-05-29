Фінансові новини
- |
- 29.05.26
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ісландії відбудеться референдум щодо членства в ЄС
08:31 29.05.2026 |
Парламент Ісландії у четвер, 28 травня, проголосував за проведення референдуму щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення підтримали 34 члени 63-місного парламенту Ісландії, тоді як восьмеро висловилися "проти", а 14 членів утрималися, пише агенція Reuters.
Волевиявлення відбудеться 29 серпня. Якщо ісландці підтримають відновлення переговорів, то потрібен буде ще один референдум для схвалення остаточних умов членства в ЄС.
У березні міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір висловлювала оптимізм щодо можливості вступу Ісландії до ЄС вже у 2028 році. При цьому, на її думку, рибальство та сільське господарство будуть найскладнішими пунктами переговорів.
Ісландія раніше намагалася стати членом ЄС. Втім, у 2013 році після чотирьох років переговорів відмовився від цієї ідеї після приходу до влади євроскептичого уряду. Нині зростання вартості життя та війна РФ проти України знову підживили прагнення громадян країни до вступу до блоку, як показали опитування громадської думки, пише Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
|Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
|Україна планує придбати винищувачі Gripen за кредитні кошти ЄС — Зеленський
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція запроваджує відшкодування вартості препаратів проти ожиріння
|В Ісландії відбудеться референдум щодо членства в ЄС
|Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
|Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple