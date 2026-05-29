В Ісландії відбудеться референдум щодо членства в ЄС

Парламент Ісландії у четвер, 28 травня, проголосував за проведення референдуму щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення підтримали 34 члени 63-місного парламенту Ісландії, тоді як восьмеро висловилися "проти", а 14 членів утрималися, пише агенція Reuters.

Волевиявлення відбудеться 29 серпня. Якщо ісландці підтримають відновлення переговорів, то потрібен буде ще один референдум для схвалення остаточних умов членства в ЄС.

У березні міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір висловлювала оптимізм щодо можливості вступу Ісландії до ЄС вже у 2028 році. При цьому, на її думку, рибальство та сільське господарство будуть найскладнішими пунктами переговорів.

Ісландія раніше намагалася стати членом ЄС. Втім, у 2013 році після чотирьох років переговорів відмовився від цієї ідеї після приходу до влади євроскептичого уряду. Нині зростання вартості життя та війна РФ проти України знову підживили прагнення громадян країни до вступу до блоку, як показали опитування громадської думки, пише Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ісландія, ЄС
 

