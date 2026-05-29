Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція запроваджує відшкодування вартості препаратів проти ожиріння

Франція стане першою країною Євросоюзу, яка почне компенсувати препарати для лікування ожиріння через державну систему медстрахування. Офіційно про це оголосили в четвер.

Очікується, що відшкодування витрат набуде чинності до середини червня, заявила міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст в інтерв'ю телеканалу TF1.

Уряд країни схвалив часткове відшкодування пацієнтам витрат на ін'єкційні препарати GLP-1 Wegovy компанії Novo Nordisk та Mounjaro компанії Eli Lilly. Йдеться не про всіх, хто хоче схуднути, а про пацієнтів із тяжким ожирінням: які мають індекс маси тіла не менш ніж 35 і як мінімум одне супутнє захворювання, або з індексом маси тіла не менш ніж 40 незалежно від наявності супутніх захворювань.

Цей захід коштуватиме бюджету "у річному обчисленні - тобто після збільшення кількості виписаних рецептів - близько 100 млн євро", уточнила міністерка.

Wegovy та Mounjaro доступні у Франції для зниження ваги за рецептом із 2024 року, але досі вони не були схвалені для відшкодування витрат національною системою медичного страхування. Це означає, що пацієнтам доводиться сплачувати повну вартість у розмірі 300 євро на місяць.

Тепер препарати для зниження ваги компенсуватимуться у розмірі стандартного покриття витрат на рецептурні ліки в 65%. За словами Ріст, переважна більшість пацієнтів, які мають на це право, мають додаткове страхування, яке покриє 100% вартості.

У червні 2025 року Франція дозволила всім лікарям, а не лише ендокринологам, виписувати GLP-1-препарати. Станом на кінець січня у країні понад 70 000 пацієнтів проходили лікування Mounjaro. Згідно з французьким дослідженням, опублікованим у 2024 році, близько 18% населення Франції, або приблизно 10 млн осіб, потерпають від ожиріння.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2600  0,02 0,05 44,2900  0,02 0,05
EUR 51,5097  0,04 0,07 51,5314  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес