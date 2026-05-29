Франція запроваджує відшкодування вартості препаратів проти ожиріння
08:50 29.05.2026 |
Франція стане першою країною Євросоюзу, яка почне компенсувати препарати для лікування ожиріння через державну систему медстрахування. Офіційно про це оголосили в четвер.
Очікується, що відшкодування витрат набуде чинності до середини червня, заявила міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст в інтерв'ю телеканалу TF1.
Уряд країни схвалив часткове відшкодування пацієнтам витрат на ін'єкційні препарати GLP-1 Wegovy компанії Novo Nordisk та Mounjaro компанії Eli Lilly. Йдеться не про всіх, хто хоче схуднути, а про пацієнтів із тяжким ожирінням: які мають індекс маси тіла не менш ніж 35 і як мінімум одне супутнє захворювання, або з індексом маси тіла не менш ніж 40 незалежно від наявності супутніх захворювань.
Цей захід коштуватиме бюджету "у річному обчисленні - тобто після збільшення кількості виписаних рецептів - близько 100 млн євро", уточнила міністерка.
Wegovy та Mounjaro доступні у Франції для зниження ваги за рецептом із 2024 року, але досі вони не були схвалені для відшкодування витрат національною системою медичного страхування. Це означає, що пацієнтам доводиться сплачувати повну вартість у розмірі 300 євро на місяць.
Тепер препарати для зниження ваги компенсуватимуться у розмірі стандартного покриття витрат на рецептурні ліки в 65%. За словами Ріст, переважна більшість пацієнтів, які мають на це право, мають додаткове страхування, яке покриє 100% вартості.
У червні 2025 року Франція дозволила всім лікарям, а не лише ендокринологам, виписувати GLP-1-препарати. Станом на кінець січня у країні понад 70 000 пацієнтів проходили лікування Mounjaro. Згідно з французьким дослідженням, опублікованим у 2024 році, близько 18% населення Франції, або приблизно 10 млн осіб, потерпають від ожиріння.
