В ЄС підняли питання компенсації €43 млрд за озброєння, передане Україні

Держави Європейського Союзу подали у Європейську комісію запити на відшкодування озброєнь, наданих Україні, на загальну суму 43 млрд євро, які мають бути частково відшкодовані через Європейський фонд миру, досі заблокований Угорщиною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два посадовці ЄС, які побажали залишитися неназваними.

Держави Євросоюзу просять компенсацій за передані Україні зброю, боєприпаси та обладнання на суму в 43 млрд євро.

Загальна сума запитів від держав ЄС щодо переданих озброєнь Україні справді становить аж 43 млрд євро, підтвердили співрозмовники "ЄвроПравди".

Сума зросла, оскільки члени Євросоюзу продовжували надавати Україні підтримку та передавати вміст своїх складів та арсеналів, незважаючи на блокування Угорщиною 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які мали бути використані на компенсації.

Варто розуміти, що витрати на допомогу Україні відшкодовуються не на 100%, а за певною ставкою. Якщо вона збережеться, то навіть у разі розблокування 6,6 млрд євро цієї суми не вистачить на компенсації.

Тож наразі посадовці ЄС розмірковують, як забезпечити відповідне відшкодування державам-членам, можливо, в інший спосіб.

Європейський фонд миру з 2022 року використовувався для компенсацій державам-членам військової допомоги, яку вони надали Україні. Але Угорщина вже кілька років блокує виділення коштів з цього фонду.