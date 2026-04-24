Війна в Ірані: США витратили понад 1 000 Tomahawk і до 2 000 зенітних ракет — WSJ

З початку операції в Ірану, США використали понад 1 000 далекобійних ракет Tomahawk та від 1 500 до 2 000 ракет протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

За даними американських посадовців, серед застосованих боєприпасів - перехоплювачі систем THAAD, Patriot та Standard Missile. Такий рівень витрат, за їхніми словами, вже викликає занепокоєння щодо виснаження запасів.

Представники адміністрації США зазначають, що повне відновлення використаних боєприпасів може зайняти до шести років. Це, у свою чергу, стало причиною внутрішніх дискусій щодо можливого коригування військових планів, зокрема у разі сценарію захисту Тайваню.

Водночас американські чиновники підкреслюють, що наразі немає ознак неминучого конфлікту з Китаєм. Вони також відзначають, що Пекін готується до міжнародних переговорів, а китайське військове керівництво проходить внутрішні кадрові зміни.

Попри це, у разі виникнення масштабного конфлікту США можуть зіткнутися з дефіцитом високоточних боєприпасів у короткостроковій перспективі, що потенційно підвищує ризики для американських сил.

Водночас частина посадовців в адміністрації вважає, що ситуацію можна покращити за рахунок інвестицій у оборонну промисловість і розширення виробництва менш дорогих видів озброєння.

Операція США в Ірані

США та Ізраїль з кінця лютого 2026 року проводять масштабну військову операцію під назвою "Епічна лють", яка спрямована на повну ліквідацію іранської ядерної програми та зміну чинного політичного режиму в Тегерані. Кампанія розпочалася з масованих ракетно-бомбових ударів, унаслідок яких у перші ж дні було нейтралізовано вище керівництво країни, включаючи аятолу Хаменеї, та значну частину командування Корпусу вартових ісламської революції. Основний акцент союзники роблять на знищенні підземних заводів зі збагачення урану, складів балістичних ракет та систем протиповітряної оборони, що вже завдало економіці Ірану збитків на сотні мільярдів доларів.

На сьогодні ситуація перебуває у стані критичної напруги через блокаду Ормузької протоки, яку іранські сили намагаються утримувати для дестабілізації світового енергетичного ринку. Адміністрація Трампа відповідає на це жорстким ультиматумом: або повне ядерне роззброєння та відновлення судноплавства, або перехід до ударів по критичній цивільній інфраструктурі, включаючи нафтові термінали та енергомережі. Хоча на папері діють певні домовленості про припинення вогню, Сполучені Штати продовжують посилювати свою морську присутність у регіоні, готуючись до остаточного примусу Тегерана до капітуляції.