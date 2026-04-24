Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Золоту картку» Трампа в США поки що отримала лише одна особа

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що лише одна людина отримала схвалення для участі у візовій програмі Дональда Трампа «Золота картка» (Gold Card), яка надає іноземцям право на проживання в США за плату в 1 мільйон доларів.

Про це пише Bloomberg.

Лутнік не розкрив особи заявника, чию заявку схвалили. Під час слухань у комітеті Палати представників США він сказав, що заявки на візу від «сотень» інших іноземців перебувають на розгляді.

За його словами, заявники повинні пройти «надзвичайну перевірку» та сплатити збір за обробку розміром 15 тисяч доларів.

Bloomberg зазначає, що адміністрація Трампа почала приймати заявки на візу в грудні минулого року.


Більше про «золоту картку»

Глава Білого дому просував візову програму «Золота картка» як критично важливий спосіб залучення талановитих людей до США. Одержувачі візи сплачують 1 мільйон доларів, щоб отримати посвідку на проживання у США.

Трамп раніше розповідав, що «золоті картки» замінять програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними жителями США.

У США запустили сайт для реєстрації на «золоту картку» - він має назву trumpcard.gov.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9412
  0,0539
 0,12
EUR
 1
 51,3804
  0,1170
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,05 0,11 43,9900  0,05 0,11
EUR 51,4156  0,14 0,28 51,4375  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес