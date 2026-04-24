24.04.26
09:00
«Золоту картку» Трампа в США поки що отримала лише одна особа
08:50 24.04.2026 |
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що лише одна людина отримала схвалення для участі у візовій програмі Дональда Трампа «Золота картка» (Gold Card), яка надає іноземцям право на проживання в США за плату в 1 мільйон доларів.
Про це пише Bloomberg.
Лутнік не розкрив особи заявника, чию заявку схвалили. Під час слухань у комітеті Палати представників США він сказав, що заявки на візу від «сотень» інших іноземців перебувають на розгляді.
За його словами, заявники повинні пройти «надзвичайну перевірку» та сплатити збір за обробку розміром 15 тисяч доларів.
Bloomberg зазначає, що адміністрація Трампа почала приймати заявки на візу в грудні минулого року.
Більше про «золоту картку»
Глава Білого дому просував візову програму «Золота картка» як критично важливий спосіб залучення талановитих людей до США. Одержувачі візи сплачують 1 мільйон доларів, щоб отримати посвідку на проживання у США.
Трамп раніше розповідав, що «золоті картки» замінять програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними жителями США.
У США запустили сайт для реєстрації на «золоту картку» - він має назву trumpcard.gov.
