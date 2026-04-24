Warner Bros. об’єднується з Paramount: угоду підтримали акціонери

Акціонери Warner Bros. Discovery Inc. переважною більшістю голосів схвалили угоду про злиття з Paramount Skydance Corp.. Про це повідомила пресслужба Warner Bros.

У компанії очікують, що угода буде закрита у третьому кварталі 2026 року за умови отримання дозволів регуляторних органів.

"Сьогоднішнє схвалення акціонерами є ще однією ключовою віхою на шляху до завершення цієї історичної угоди, яка принесе виняткову цінність нашим акціонерам. Ми продовжимо співпрацювати з Paramount, щоб завершити решту кроків у цьому процесі, який створить провідну медіа- та розважальну компанію наступного покоління", - сказав президент і головний виконавчий директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав.

Речник Paramount, якого цитує Bloomberg, заявив, що компанія очікує закриття угоди найближчими місяцями.

26 лютого Paramount Skydance виграла у Netflix цінову війну за Warner Bros. Discovery. Вартість угоди з Netflix оцінювалася в $82,7 млрд, з Paramount - у $112 млрд. Netflix отримає від Paramount $2,8 млрд компенсації за розірвання попередньої угоди.

Акціонери отримають $31 за кожну акцію Warner Bros. після укладення угоди. Якщо угода не буде завершена до 30 вересня, вони отримуватимуть 25 центів за акцію за кожен квартал до її закриття як частину "комісії за оформлення", зазначило Bloomberg. Якщо регулятори заблокують злиття, Paramount доведеться сплатити $7 млрд за її розірвання.

Агентство також додало, що представники кіноіндустрії у Голлівуді виступають проти злиття компаній, оскільки вважають, що це призведе до втрати робочих місць, вищих виробничих витрат та меншої кількості можливостей для глядачів фільмів та телебачення. Понад 4000 людей, включно з акторами Хоакіном Феніксом, Гленном Клоузом та Браяном Кренстоном, підписали відкритого листа проти злиття на початку квітня.

Натомість гендиректор Paramount Девід Еллісон наголосив на своєму зобов'язанні збільшити обсяги виробництва фільмів, зазначивши, що після злиття планує випускати щонайменше 30 фільмів на рік.