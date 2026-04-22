США витратили близько половини запасів ракет до Patriot у війні проти Ірану — CSIS

Американські військові використали майже 50% своїх арсеналів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в новій оцінці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінкою експертів, США мали у власних запасах - до початку війни проти Ірану - 2 330 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Вони вважають, що Сполучені Штати у війні проти Ірану вже використали від 1 060 до 1 430 ракет-перехоплювачів.

Зазначається, що вартість однієї такої ракети становить 3,9 мільйона доларів США, а час доставки від виробника для поповнення запасів - 42 місяці.

Оскільки ще 18 країн використовують ракети-перехоплювачі для Patriot, ці ракети мають великий попит.

Близько половини річного виробництва таких ракет іде на поповнення запасів цих союзників та партнерів.

Україна також є одним з основних користувачів ракет для Patriot - вона отримала їх понад 600 від США та інших союзників протягом війни проти Росії.

Американська компанія Lockheed Martin планує збільшити до 2000 щорічне виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до 2030 року - порівняно з нинішніми 600.

Доки це збільшення виробництва не стане можливим, Сполучені Штати зіткнуться з вибором щодо розподілу виробництва для задоволення попиту всіх сторін.