США витратили близько половини запасів ракет до Patriot у війні проти Ірану — CSIS

Американські військові використали майже 50% своїх арсеналів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в новій оцінці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінкою експертів, США мали у власних запасах - до початку війни проти Ірану - 2 330 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Вони вважають, що Сполучені Штати у війні проти Ірану вже використали від 1 060 до 1 430 ракет-перехоплювачів.

Зазначається, що вартість однієї такої ракети становить 3,9 мільйона доларів США, а час доставки від виробника для поповнення запасів - 42 місяці.

Оскільки ще 18 країн використовують ракети-перехоплювачі для Patriot, ці ракети мають великий попит.

Близько половини річного виробництва таких ракет іде на поповнення запасів цих союзників та партнерів.

Україна також є одним з основних користувачів ракет для Patriot - вона отримала їх понад 600 від США та інших союзників протягом війни проти Росії.

Американська компанія Lockheed Martin планує збільшити до 2000 щорічне виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до 2030 року - порівняно з нинішніми 600.

Доки це збільшення виробництва не стане можливим, Сполучені Штати зіткнуться з вибором щодо розподілу виробництва для задоволення попиту всіх сторін.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

