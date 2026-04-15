Фінансові новини
- |
- 15.04.26
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США продовжили на пів року виняток із санкцій для закордонних АЗС Лукойл (~2000 заправок)
10:57 15.04.2026 |
Сполучені Штати на пів року продовжили термін дії винятку у санкціях, який дозволяє працювати закордонним заправкам російського нафтового гіганта Лукойл. Про це повідомило Міністерство фінансів США.
Нещодавно, 11 квітня, сплив термін дії послаблення американських санкцій щодо нафти РФ, яка вже перебувала у морі. Цей виняток запроваджували через зростання цін на енергоносії унаслідок війни США й Ізраїлю з Іраном. Водночас ця ситуація не оминула й Україну: LIGA.net пояснювала, чи знизять українські заправки ціни після деблокування стратегічно важливої Ормузької протоки.
Нова ліцензія Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) діятиме до 06:01 29 жовтня за Київським часом.
За даними агенції Reuters, виняток із санкцій стосується близько 2000 автозаправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.
Зокрема, у Лукойлу є близько 200 фірмових АЗС у трьох американських штатах. Компанія є одним з провідних роздрібних продавців пального у Молдові й Болгарії, а також керує близько 600 заправками у Туреччині й більш ніж 300 у Румунії.
Друга американська ліцензія, що теж спливе 29 жовтня, дозволяє проводити певні транзакції чотирьом компаніям Лукойлу у Болгарії, зокрема нафтопереробному заводу у місті Бургас - це найбільше НПЗ на Балканах та найбільше промислове підприємство в країні. У листопаді 2025-го через американські санкції група компаній Лукойлу у Болгарії перейшла під зовнішній контроль.
Reuters вказує, що міжнародні активи російської компанії оцінюються у $22 млрд. Потенційні покупці зацікавилися після того, як у жовтні 2025-го президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Лукойлу та іншого нафтового гіганта РФ Роснєфті.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
