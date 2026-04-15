США продовжили на пів року виняток із санкцій для закордонних АЗС Лукойл (~2000 заправок)

Сполучені Штати на пів року продовжили термін дії винятку у санкціях, який дозволяє працювати закордонним заправкам російського нафтового гіганта Лукойл. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Нещодавно, 11 квітня, сплив термін дії послаблення американських санкцій щодо нафти РФ, яка вже перебувала у морі. Цей виняток запроваджували через зростання цін на енергоносії унаслідок війни США й Ізраїлю з Іраном.

Нова ліцензія Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) діятиме до 06:01 29 жовтня за Київським часом.

За даними агенції Reuters, виняток із санкцій стосується близько 2000 автозаправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

Зокрема, у Лукойлу є близько 200 фірмових АЗС у трьох американських штатах. Компанія є одним з провідних роздрібних продавців пального у Молдові й Болгарії, а також керує близько 600 заправками у Туреччині й більш ніж 300 у Румунії.

Друга американська ліцензія, що теж спливе 29 жовтня, дозволяє проводити певні транзакції чотирьом компаніям Лукойлу у Болгарії, зокрема нафтопереробному заводу у місті Бургас - це найбільше НПЗ на Балканах та найбільше промислове підприємство в країні. У листопаді 2025-го через американські санкції група компаній Лукойлу у Болгарії перейшла під зовнішній контроль.

Reuters вказує, що міжнародні активи російської компанії оцінюються у $22 млрд. Потенційні покупці зацікавилися після того, як у жовтні 2025-го президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Лукойлу та іншого нафтового гіганта РФ Роснєфті.