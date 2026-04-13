Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
09:52 13.04.2026 |
Південна Корея вводить універсальний базовий доступ до мобільного інтернету для громадян на швидкості до 400 Кбіт/с, повідомляє The Register з посиланням на місцеву владу.
Ідея універсального базового доходу ще не набула широкого поширення, однак Південна Корея розглядає альтернативний план - для мобільного інтернету. Згідно із заявою, опублікованою Міністерством науки, понад 7 млн абонентів, першочергово літнього віку, зможуть скористатися базовим доступом до мобільного інтернету на швидкості до 400 Кбіт/с після того, як вичерпається основний пакет даних. До програми долучилися найбільші оператори країни SK Telecom, KT та LG Uplus.
Віцепрем'єр і міністр науки та інформаційно-комунікаційних технологій Південної Кореї Бе Кьонхун наголосив, що програма необхідна, оскільки громадяни не можуть лишитись без доступу до онлайн-сервісів, а місцевим операторам потрібно відновити довіру після недавніх провалів у безпеці. SK Telecom та LG Uplus зазнали масштабних витоків даних, а проблеми з безпекою фемтосот у KT могли призвести до поширення шкідливого ПЗ серед клієнтів.
"Ми досягли критичного моменту, коли повинні вийти за межі простих обіцянок не повторювати минулих помилок", - сказав Кьонхун. "Натомість ми маємо реагувати рівнем інновацій та внеску - повною трансформацією - яку громадськість може помітно відчути".
Універсальний базовий доступ до мобільного інтернету - не єдиний крок, на який погодились телекомунікаційні компанії в якості "акту каяття". Вони пообіцяли запровадити бюджетні тарифи 5G вартістю до 20 000 вон ($13,50), збільшити ліміти на дзвінки та інтернет для пенсіонерів, а також покращити послуги Wi-Fi у метро та міжміських поїздах.
Уряд натомість запропонував операторам підтримку досліджень мереж для застосування ШІ, але закликав більше інвестувати в інфраструктуру і датацентри зокрема.
