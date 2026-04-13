Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с

Південна Корея вводить універсальний базовий доступ до мобільного інтернету для громадян на швидкості до 400 Кбіт/с, повідомляє The Register з посиланням на місцеву владу.

Ідея універсального базового доходу ще не набула широкого поширення, однак Південна Корея розглядає альтернативний план - для мобільного інтернету. Згідно із заявою, опублікованою Міністерством науки, понад 7 млн абонентів, першочергово літнього віку, зможуть скористатися базовим доступом до мобільного інтернету на швидкості до 400 Кбіт/с після того, як вичерпається основний пакет даних. До програми долучилися найбільші оператори країни SK Telecom, KT та LG Uplus.

Віцепрем'єр і міністр науки та інформаційно-комунікаційних технологій Південної Кореї Бе Кьонхун наголосив, що програма необхідна, оскільки громадяни не можуть лишитись без доступу до онлайн-сервісів, а місцевим операторам потрібно відновити довіру після недавніх провалів у безпеці. SK Telecom та LG Uplus зазнали масштабних витоків даних, а проблеми з безпекою фемтосот у KT могли призвести до поширення шкідливого ПЗ серед клієнтів.

"Ми досягли критичного моменту, коли повинні вийти за межі простих обіцянок не повторювати минулих помилок", - сказав Кьонхун. "Натомість ми маємо реагувати рівнем інновацій та внеску - повною трансформацією - яку громадськість може помітно відчути".

Універсальний базовий доступ до мобільного інтернету - не єдиний крок, на який погодились телекомунікаційні компанії в якості "акту каяття". Вони пообіцяли запровадити бюджетні тарифи 5G вартістю до 20 000 вон ($13,50), збільшити ліміти на дзвінки та інтернет для пенсіонерів, а також покращити послуги Wi-Fi у метро та міжміських поїздах.

Уряд натомість запропонував операторам підтримку досліджень мереж для застосування ШІ, але закликав більше інвестувати в інфраструктуру і датацентри зокрема.

За матеріалами: mezha.ua
